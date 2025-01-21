Стивен Фрай обратился к миру ради Украины — видео

Британский актер и юморист Стивен Фрай записал видеообращение к иностранцам, во время которого напомнил о полномасштабной войне РФ и призвал усилить поддержку Украины.

Фрай продолжает бороться за независимость Украины

Что важно понимать, легендарный британский комик является послом платформы UNITED24.

Сразу после начала полномасштабного вторжения России он принял сторону Украины, более того, даже приезжал в Киев.

Стивен Фрай обратил внимание на то, что кроме своих личных проблем нельзя и забывать о том, что в России живет диктатор, опасный для всего мира.

Стоит ли внимания чужая война? Что если их агрессор представляет опасность и для твоей страны? Стоит ли внимания диктатура на другом конце света? И что как их ядерные ракеты потенциально могут достичь твоего дома? Стоит ли выходить на митинги, чтобы привлечь внимание властей к глобальной проблеме? Или просто сходить с ребенком в парк, чтобы провести время вместе. Собираетесь ли вы купить еще одну игрушку для своего ребенка? Или же для ребенка беженца? Стивен Фрай Британский актер и комик

Каждый человек может помочь Украине

По мнению Стивена Фрая, абсолютно каждый может найти собственный способ помочь Украине.

Актер также напомнил, что очень важно быть активными, волонтерить, анализировать страшные события и изучать, что могло бы разрушить режим российского диктатора.

Как считает Стивен Фрай, ключевым является то, чтобы не оставаться в стороне и не забывать о кровавой войне.

Комик призывает выбирать путь человечности и доброты.