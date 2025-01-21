Стівен Фрай звернувся до світу заради України — відео

Британський актор та гуморист Стівен Фрай записав відеозвернення до іноземців, під час якого нагадав про повномасштабну війну РФ та закликав посилити підтримку Україну.
Головні тези:
- Стівен Фрай виступив на підтримку України, нагадавши про загрозу з боку РФ.
- На його переконання, кожна людина має можливість допомогти українському народу зупинити цю війну та диктатора Путіна.
Фрай продовжує боротися за незалежність України
Що важливо розуміти, легендарний британський комік є амбасадором платформи UNITED24.
Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії він став на бік України, ба більше, навіть приїздив до Києва.
Стівен Фрай звернув увагу на те, що окрім своїх особистих проблем не можна й забувати про те, що в Росії живе диктатор, який є небезпечним для всього світу.
Кожна людина може допомогти Україні
На переконання Стівена Фрая, абсолютно кожний може знайти власний спосіб допомогти Україні.
Актор також нагадав, що вкрай важливо бути активними, волонтерити, аналізувати страшні події та вивчати, що б могло зруйнувати режим російського диктатора.
Як вважає Стівен Фрай, ключовим наразі є те, щоб не залишатися осторонь та не забувати про криваву війну.
Комік закликає обирати шлях людяності та доброти.
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