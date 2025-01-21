Стівен Фрай звернувся до світу заради України — відео

Британський актор та гуморист Стівен Фрай записав відеозвернення до іноземців, під час якого нагадав про повномасштабну війну РФ та закликав посилити підтримку Україну.

Фрай продовжує боротися за незалежність України

Що важливо розуміти, легендарний британський комік є амбасадором платформи UNITED24.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії він став на бік України, ба більше, навіть приїздив до Києва.

Стівен Фрай звернув увагу на те, що окрім своїх особистих проблем не можна й забувати про те, що в Росії живе диктатор, який є небезпечним для всього світу.

Чи варта уваги чужа війна? Що як їхній агресор становить небезпеку і для твоєї країни? Чи варта уваги диктатура на іншому кінці світу? І що як їхні ядерні ракети потенційно можуть досягти твого дому? Чи варто виходити на мітинги, щоб привернути увагу влади до глобальної проблеми? Чи просто сходити з дитиною в парк, щоб провести час разом. Чи збираєтеся ви купити ще одну іграшку для своєї дитини? Або ж для дитини біженця? Стівен Фрай Британський актор та комік

Кожна людина може допомогти Україні

На переконання Стівена Фрая, абсолютно кожний може знайти власний спосіб допомогти Україні.

Актор також нагадав, що вкрай важливо бути активними, волонтерити, аналізувати страшні події та вивчати, що б могло зруйнувати режим російського диктатора.

Як вважає Стівен Фрай, ключовим наразі є те, щоб не залишатися осторонь та не забувати про криваву війну.

Комік закликає обирати шлях людяності та доброти.