Столтенберг раскрыл реальное отношение Байдена к Зеленскому

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг откровенно признался в своих мемуарах, что экспрезидент США Джо Байден не всегда был благосклонен к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и даже за глаза называл его «занозой в заднице».
Главные тезисы
- Зеленский всегда активно добивался присоединения Украины к НАТО.
- Байдена и его команду такой подход не очень нравился.
Зеленский иногда раздражал Байдена
Бывший генсек НАТО упомянул о случае, который произошел накануне саммита Североатлантического союза в июне 2023 года.
В это время украинский лидер Владимир Зеленский публично потребовал от членов блока четких формулировок относительно перспектив Украины в НАТО.
По словам Столтенберга, такая категоричность сильно раздражала Байдена.
Что важно понимать, пункты по Украине в итоговой декларации согласовывались с официальным Киевом заранее.
Однако больше всего это возмутило бывшего американского лидера Джо Байдена.
Он даже не скрывал своих эмоций, хотя и делал это за глаза:
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-