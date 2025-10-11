Столтенберг раскрыл реальное отношение Байдена к Зеленскому
Столтенберг раскрыл реальное отношение Байдена к Зеленскому

Зеленский иногда раздражал Байдена
Источник:  online.ua

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг откровенно признался в своих мемуарах, что экспрезидент США Джо Байден не всегда был благосклонен к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и даже за глаза называл его «занозой в заднице».

  • Зеленский всегда активно добивался присоединения Украины к НАТО.
  • Байдена и его команду такой подход не очень нравился.

Бывший генсек НАТО упомянул о случае, который произошел накануне саммита Североатлантического союза в июне 2023 года.

В это время украинский лидер Владимир Зеленский публично потребовал от членов блока четких формулировок относительно перспектив Украины в НАТО.

По словам Столтенберга, такая категоричность сильно раздражала Байдена.

Что важно понимать, пункты по Украине в итоговой декларации согласовывались с официальным Киевом заранее.

Поэтому нас застало неожиданное событие первого дня саммита. По дороге в Вильнюс Зеленский опубликовал в Twitter пост с резкой критикой НАТО. Он назвал "абсурдным" то, что альянс не предоставил график ни по приглашению Украины в НАТО, ни по ее членству.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Эксгенсек НАТО

Однако больше всего это возмутило бывшего американского лидера Джо Байдена.

Он даже не скрывал своих эмоций, хотя и делал это за глаза:

Байден, сидевший рядом со мной, наклонился и сказал: "Как говорят в Америке, он (Зеленский — ред.) — заноза в заднице", — вспоминает Столтенберг.

