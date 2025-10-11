Столтенберг розкрив реальне ставлення Байдена до Зеленського

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг відверто зізнався у своїх мемуарах, що експрезидент США Джо Байден не завжди був прихильним до українського лідера Володимира Зеленського та навіть позаочі називав його “скалкою в дупі”.

Зеленський інколи дратував Байдена

Колишній генсек НАТО згадав про випадок, який стався напередодні саміту Альянсу в червні 2023 року.

Саме тоді український лідер Володимир Зеленський публічно зажадав від членів блоку чітких формулювань щодо перспектив України в НАТО.

За словами Столтенберга, така категоричність сильно дратувала Байдена.

Що важливо розуміти, пункти щодо України в підсумковій декларації узгоджувалися з офіційним Києвом заздалегідь.

Тому нас застала зненацька подія першого дня саміту. Дорогою до Вільнюса Зеленський опублікував у Twitter пост із різкою критикою НАТО. Він назвав "абсурдним" те, що альянс не надав графік ні щодо запрошення України до НАТО, ні щодо її членства. Єнс Столтенберг Ексгенсек НАТО

Однак найбільше це обурило колишнього американського лідера Джо Байдена.

Він навіть не приховував своїх емоцій, хоч а й робив це позаочі: