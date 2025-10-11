Столтенберг розкрив реальне ставлення Байдена до Зеленського

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг відверто зізнався у своїх мемуарах, що експрезидент США Джо Байден не завжди був прихильним до українського лідера Володимира Зеленського та навіть позаочі називав його “скалкою в дупі”.
Головні тези:
- Зеленський завжди активно добивався приєднання України до НАТО.
- Байдена та його команду такий підхід не надто влаштовував.
Зеленський інколи дратував Байдена
Колишній генсек НАТО згадав про випадок, який стався напередодні саміту Альянсу в червні 2023 року.
Саме тоді український лідер Володимир Зеленський публічно зажадав від членів блоку чітких формулювань щодо перспектив України в НАТО.
За словами Столтенберга, така категоричність сильно дратувала Байдена.
Що важливо розуміти, пункти щодо України в підсумковій декларації узгоджувалися з офіційним Києвом заздалегідь.
Однак найбільше це обурило колишнього американського лідера Джо Байдена.
Він навіть не приховував своїх емоцій, хоч а й робив це позаочі:
