Столтенберг заявил о диалоге НАТО с союзниками насчет систем Patriot для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над тем, чтобы направить Украине больше систем противовоздушной обороны, добавив, что задержки с оказанием такой помощи вредят усилиям Киева противостоять нападениям России.
НАТО работает над поставкой Patriot Украине
Альянс находится в упорном диалоге с союзниками.
Об этом Столтенберг сказал журналистам 18 апреля на итальянском острове Капри, где проходит встреча министров иностранных дел G7.
Мы работаем над возможностью поставки больше батарей Patriot в Украину. Мы ведем диалог с некоторыми конкретными странами, — сказал Столтенберг, назвав поставки Patriot «критически важными», поскольку это самая совершенная оборонительная система, на которую может рассчитывать Альянс.
Столтенберг также заявил, что Украине могут быть предоставлены и другие системы обороны, включая зенитно-ракетный комплекс NASAMS.
По словам Столтенберга, 19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором ожидается виртуальное участие Президента Владимира Зеленского.
Меня вдохновляет преданность и решимость союзников по НАТО защищать Украину, — сказал он журналистам, добавив, что есть обнадеживающие признаки того, что Конгресс США в скором времени может разблокировать пакет помощи Украине.
Германия обратилась с призывом к ЕС и НАТО
Германия призвала Европейский Союз и НАТО как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины.
В четверг премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы противовоздушной обороны Patriot у имеющих их стран, но не желающих самостоятельно предоставлять Украине.
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