Столтенберг заявил о диалоге НАТО с союзниками насчет систем Patriot для Украины
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Столтенберг заявил о диалоге НАТО с союзниками насчет систем Patriot для Украины

Столтенберг
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Источник:  Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над тем, чтобы направить Украине больше систем противовоздушной обороны, добавив, что задержки с оказанием такой помощи вредят усилиям Киева противостоять нападениям России.

НАТО работает над поставкой Patriot Украине

Альянс находится в упорном диалоге с союзниками.

Об этом Столтенберг сказал журналистам 18 апреля на итальянском острове Капри, где проходит встреча министров иностранных дел G7.

Мы собрали данные о различных системах ПВО, имеющихся у нас в НАТО, сосредоточив внимание на системах Patriot. И мы работаем с союзниками над тем, чтобы они передислоцировали часть своих систем в Украину. Германия уже приняла решение. А также пришли к мнению, каким образом мобилизовать средства для финансирования развертывания систем ПВО в Украине.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Мы работаем над возможностью поставки больше батарей Patriot в Украину. Мы ведем диалог с некоторыми конкретными странами, — сказал Столтенберг, назвав поставки Patriot «критически важными», поскольку это самая совершенная оборонительная система, на которую может рассчитывать Альянс.

Столтенберг также заявил, что Украине могут быть предоставлены и другие системы обороны, включая зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

Задержки по доставке средств противовоздушной обороны означают, что больше российских ракет поразят свои цели в Украине. Задержки по доставке боеприпасов означают, что Россия сможет продвинуться больше по линии фронта.

По словам Столтенберга, 19 апреля состоится заседание Совета Украина-НАТО, в котором ожидается виртуальное участие Президента Владимира Зеленского.

Меня вдохновляет преданность и решимость союзников по НАТО защищать Украину, — сказал он журналистам, добавив, что есть обнадеживающие признаки того, что Конгресс США в скором времени может разблокировать пакет помощи Украине.

Германия обратилась с призывом к ЕС и НАТО

Германия призвала Европейский Союз и НАТО как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок положили начало совместной инициативе и призвали третьи страны пересмотреть свои возможности. Инициатива обсуждается на этой неделе на встрече глав МИД стран G7.

В четверг премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил выкупить системы противовоздушной обороны Patriot у имеющих их стран, но не желающих самостоятельно предоставлять Украине.

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