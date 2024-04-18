Столтенберг заявив про діалог НАТО з союзниками щодо систем Patriot для України
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Столтенберг заявив про діалог НАТО з союзниками щодо систем Patriot для України

Столтенберг
Джерело:  Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс працює над тим, аби надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони, додавши, що затримки з наданням такої допомоги шкодять зусиллям Києва протистояти нападам Росії.

НАТО працює над постачанням Patriot Україні

Альянс знаходиться у наполегливому діалозі з союзниками.

Про це Столтенберг сказав журналістам 18 квітня на італійському острові Капрі, де проходить зустріч міністрів закордонних справ G7.

Ми зібрали дані про різні системи ППО, наявні у нас, у НАТО, зосередивши увагу на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну. Німеччина вже ухвалила рішення. А також дійшли думки щодо того, яким чином мобілізувати кошти для фінансування розгортання систем ППО в Україні.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Ми працюємо над можливістю постачання більше батарей Patriot в Україну. Ми ведемо діалог з деякими конкретними країнами, — сказав Столтенберг, назвавши постачання Patriot «критично важливим», оскільки це найдосконаліша оборонна система, на яку може розраховувати Альянс.

Столтенберг також заявив, що Україні можуть бути надані й інші системи оборони, в тому числі зенітно-ракетний комплекс NASAMS.

Затримки з доставлення засобів протиповітряної оборони означають, що більше російських ракет уразять свої цілі в Україні. Затримки з доставлення боєприпасів означають, що Росія зможе просунутися більше вздовж лінії фронту.

За словами Столтенберга, 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому очікується віртуальна участь Президента Володимира Зеленського.

Мене надихає відданість і рішучість союзників по НАТО захищати Україну, — сказав він журналістам, додавши, що є обнадійливі ознаки того, що Конгрес США незабаром може розблокувати пакет допомоги Україні.

Німеччина звернулась з закликом до ЄС та НАТО

Німеччина закликала Європейський Союз і НАТО якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус і глава Міністерства закордонних справ Анналена Бербок започаткували спільну ініціативу та закликали треті країни переглянути свої можливості. Ініціатива обговорюється цього тижня на зустрічі голів МЗС країн G7.

У четвер прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити системи протиповітряної оборони Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть самостійно надавати Україні.

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