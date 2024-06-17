Столтенберг жестко раскритиковал "нейтральность" Китая насчет войны России против Украины
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Столтенберг жестко раскритиковал "нейтральность" Китая насчет войны России против Украины

Столтенберг
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Источник:  NTV

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Западу не следует мириться с позицией Китая.

Главные тезисы

  • Столтенберг считает, что Китай не является нейтральной стороной в войне России с Украиной, а напротив, поддерживает конфликт.
  • Увеличение поставок оружия в Украину может способствовать мирному урегулированию ситуации в регионе.
  • Китай пытается избежать санкций, притворяясь нейтральным, но на самом деле подпитывает войну в Европе.
  • Позиция Китая по вопросу войны России с Украиной вызывает замечания Запада и американских властей.
  • Есть необходимость в подробном анализе влияния Китая на войну России против Украины.

Столтенберг жестко "прошелся" по Китаю

Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт.

Об этом во время визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет ntv, перед встречей с американским президентом Джо Байденом он призвал увеличить поставки оружия в Украину и обеспечить надежную и длительную поддержку украинцев.

Это может показаться парадоксальным, но путь к миру лежит из-за увеличения количества оружия для Украины.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Столтенберг считает, что Китайская Народная Республика притворяется нейтральной, пытаясь избежать санкций и сохранить торговлю. По его словам, Запад не должен с этим мириться.

Реальность такова, что Китай подпитывает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и в то же время хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.

Позиция Китая относительно войны России против Украины

Пекин систематически заявляет, что выступает за мирное урегулирование войны и не дает смертоносного оружия или оборудования ни одной из сторон конфликта.

В то же время Соединенные Штаты Америки уже обвиняли Китай в оказании помощи, позволяющей Москве воевать.

Китай выступал за прекращением поставки оружия "на поле боя", поскольку это "только усугубит риск обострения кризиса" и проведение переговоров.

Кроме того, Пекин отказался от участия в проходившем в Швейцарии "Глобальном саммите мира". По данным СМИ, Китай пытался повлиять на другие пригласившие на эту встречу страны.

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