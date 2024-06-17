Столтенберг жестко раскритиковал "нейтральность" Китая насчет войны России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Западу не следует мириться с позицией Китая.
Главные тезисы
- Столтенберг считает, что Китай не является нейтральной стороной в войне России с Украиной, а напротив, поддерживает конфликт.
- Увеличение поставок оружия в Украину может способствовать мирному урегулированию ситуации в регионе.
- Китай пытается избежать санкций, притворяясь нейтральным, но на самом деле подпитывает войну в Европе.
- Позиция Китая по вопросу войны России с Украиной вызывает замечания Запада и американских властей.
- Есть необходимость в подробном анализе влияния Китая на войну России против Украины.
Столтенберг жестко "прошелся" по Китаю
Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт.
Об этом во время визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как пишет ntv, перед встречей с американским президентом Джо Байденом он призвал увеличить поставки оружия в Украину и обеспечить надежную и длительную поддержку украинцев.
Столтенберг считает, что Китайская Народная Республика притворяется нейтральной, пытаясь избежать санкций и сохранить торговлю. По его словам, Запад не должен с этим мириться.
Позиция Китая относительно войны России против Украины
Пекин систематически заявляет, что выступает за мирное урегулирование войны и не дает смертоносного оружия или оборудования ни одной из сторон конфликта.
В то же время Соединенные Штаты Америки уже обвиняли Китай в оказании помощи, позволяющей Москве воевать.
Китай выступал за прекращением поставки оружия "на поле боя", поскольку это "только усугубит риск обострения кризиса" и проведение переговоров.
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