Столтенберг жорстко розкритикував "нейтральність" Китаю щодо війни Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Заходу не слід миритися з позицією Китаю.
Головні тези:
- Столтенберг вважає, що Китай не є нейтральною стороною в війні Росії з Україною, а навпаки, підтримує конфлікт.
- Збільшення поставок зброї до України може сприяти мирному врегулюванню ситуації у регіоні.
- Китай намагається уникнути санкцій, прикидаючись нейтральним, але насправді підживлює конфлікт в Європі.
- Позиція Китаю у питанні війни Росії з Україною викликає зауваження Заходу та американської влади.
- Є необхідність у докладному аналізі впливу Китаю на війну Росії проти України.
Столтенберг жорстко “пройшовся” по Китаю
Китай лише прикидається нейтральною стороною у війні проти України, насправді він підживлює конфлікт.
Про це під час візиту до Вашингтона заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Як пише ntv, перед зустріччю з американським президентом Джо Байденом він закликав збільшити поставки зброї до України та забезпечити надійну і тривалу підтримку українців.
Столтенберг вважає, що Китайська Народна Республіка прикидається нейтральною, намагаючись уникнути санкцій та зберегти торгівлю. За його словами, Захід не повинен з цим миритися.
Позиція Китаю щодо війни Росії проти України
Пекін систематично заявляє, що виступає за мирне врегулювання війни та не надає смертоносну зброю або обладнання жодній зі сторін конфлікту.
Водночас Сполучені Штати Америки вже звинувачували Китай у наданні допомоги, яка дозволяє Москві воювати.
Китай виступав за припиненням постачання зброї "на поле бою", оскільки це "тільки посилить ризик загострення кризи", та проведення переговорів.
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