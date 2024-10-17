Стратегия Путина по затягиванию войны может провалиться — аналитики

Нынешняя стратегия российского диктатора Владимира Путина направлена на затягивание войны, с расчетом на то, что его армия сможет выиграть за счет истощения ВСУ. Однако этот план может потерпеть поражение.

Войска РФ со временем истощатся от стратегии Путина

Как отмечают аналитики ISW, Путин и российское командование в течение года вынуждают свою армию вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Эти операции должны истощать Вооруженные силы Украины и помешать им накапливать ресурсы для контрнаступления.

Также сообщается, что российские войска пытаются нейтрализовать угрозу со стороны ВСУ в Курской области и продолжают давить на востоке Украины, преследуя старые оперативные цели.

Аналитики ISW отмечают, что активная наступательная операция российских войск летом 2024 года, направленная на захват Покровска и сокращение украинского выступления в Донецкой области, предположительно достигнет своего пика в ближайшие месяцы.

Несмотря на это, российское командование, скорее всего, продолжит поддерживать наступательные усилия по удержанию инициативы и истощению украинских сил до этого момента.

Теория победы Путина базируется на непрерывных наступательных действиях. Однако такие операции могут настолько истощить российские войска, что они вынуждены будут снизить темпы продвижения на отдельных участках фронта, что позволит ВСУ перехватить инициативу", — говорится в отчете. Поделиться

Россия будет иметь проблемы с военной техникой

Аналитики также отмечают, что средне- и долгосрочные ограничения военных ресурсов и промышленного потенциала России подорвут ее способность проводить длительные наступательные операции, направленные на затягивание войны.

В ISW наблюдается постоянное увеличение финансовых стимулов для контрактников в российской армии, что свидетельствует об истощении резервов добровольцев. При этом Путин стремится избежать новой волны частичной мобилизации, подобно осени 2022 года, но может прибегнуть к этому под сильным давлением.

Российские потери техники, особенно бронетехники, значительны, и военно-промышленный комплекс не сможет быстро заменить эти потери. Россия полагается на быстро истощаемые старые советские запасы техники, — сообщает ISW. Поделиться

В то же время, Россия сотрудничает с Северной Кореей, Ираном и Китаем для закупки вооружения и критически важных компонентов, однако этих международных поставок недостаточно для удовлетворения потребностей в войне против Украины.