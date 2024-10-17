Стратегия Путина по затягиванию войны может провалиться — аналитики

Нынешняя стратегия российского диктатора Владимира Путина направлена на затягивание войны, с расчетом на то, что его армия сможет выиграть за счет истощения ВСУ. Однако этот план может потерпеть поражение.
Главные тезисы
- План Путина по затягиванию войны в Украине может оказаться неудачным из-за истощения российских вооруженных сил.
- Российское командование ведет активные наступательные операции, но ресурсы и военные резервы страны истощаются.
- Информация об увеличении финансовых стимулов для контрактников свидетельствует о проблемах и стагнации в российской армии.
- Российские потери техники и промышленный потенциал страны не позволят России длительно продолжать военные операции.
- Сотрудничество России с другими странами для закупки вооружения недостаточно для победы в войне против Украины.
Войска РФ со временем истощатся от стратегии Путина
Как отмечают аналитики ISW, Путин и российское командование в течение года вынуждают свою армию вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Эти операции должны истощать Вооруженные силы Украины и помешать им накапливать ресурсы для контрнаступления.
Также сообщается, что российские войска пытаются нейтрализовать угрозу со стороны ВСУ в Курской области и продолжают давить на востоке Украины, преследуя старые оперативные цели.
Аналитики ISW отмечают, что активная наступательная операция российских войск летом 2024 года, направленная на захват Покровска и сокращение украинского выступления в Донецкой области, предположительно достигнет своего пика в ближайшие месяцы.
Несмотря на это, российское командование, скорее всего, продолжит поддерживать наступательные усилия по удержанию инициативы и истощению украинских сил до этого момента.
Россия будет иметь проблемы с военной техникой
Аналитики также отмечают, что средне- и долгосрочные ограничения военных ресурсов и промышленного потенциала России подорвут ее способность проводить длительные наступательные операции, направленные на затягивание войны.
В ISW наблюдается постоянное увеличение финансовых стимулов для контрактников в российской армии, что свидетельствует об истощении резервов добровольцев. При этом Путин стремится избежать новой волны частичной мобилизации, подобно осени 2022 года, но может прибегнуть к этому под сильным давлением.
В то же время, Россия сотрудничает с Северной Кореей, Ираном и Китаем для закупки вооружения и критически важных компонентов, однако этих международных поставок недостаточно для удовлетворения потребностей в войне против Украины.
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