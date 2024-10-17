Стратегія Путіна щодо затягування війни може провалитися — аналітики

Нинішня стратегія російського диктатора Володимира Путіна спрямована на затягування війни, з розрахунком на те, що його армія зможе виграти коштом виснаження ЗСУ. Однак цей план може зазнати поразки.

Війська РФ з часом виснажаться від стратегії Путіна

Як зазначають аналітики ISW, Путін і російське командування протягом року змушують свою армію вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході та північному сході України. Ці операції мають на меті виснажити Збройні сили України та перешкодити їм накопичувати ресурси для контрнаступу.

Також повідомляється, що російські війська намагаються нейтралізувати загрозу з боку ЗСУ в Курській області та водночас продовжують тиснути на сході України, переслідуючи старі оперативні цілі.

Аналітики ISW зазначають, що активна наступальна операція російських військ влітку 2024 року, спрямована на захоплення Покровська і скорочення українського виступу в Донецькій області, ймовірно, досягне свого піка найближчими місяцями.

Попри це, російське командування, швидше за все, продовжить підтримувати наступальні зусилля для утримання ініціативи та виснаження українських сил до цього моменту.

Теорія перемоги Путіна базується на безперервних наступальних діях. Однак такі операції можуть настільки виснажити російські війська, що вони змушені будуть знизити темпи просування на окремих ділянках фронту, що дозволить ЗСУ перехопити ініціативу" — йдеться у звіті. Поширити

Росія матиме проблеми з військовою технікою

Аналітики також зазначають, що середньо- і довгострокові обмеження військових ресурсів і промислового потенціалу Росії підірвуть її здатність проводити тривалі наступальні операції, спрямовані на затягування війни.

У ISW спостерігають постійне збільшення фінансових стимулів для контрактників у російській армії, що свідчить про виснаження резервів добровольців. При цьому Путін прагне уникнути нової хвилі часткової мобілізації, подібної до осені 2022 року, але може вдатися до цього під сильним тиском.

Російські втрати техніки, особливо бронетехніки, значні, і військово-промисловий комплекс не зможе швидко замінити ці втрати. Росія покладається на старі радянські запаси техніки, які швидко виснажуються, — повідомляє ISW. Поширити

Водночас Росія співпрацює з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм для закупівлі озброєння і критично важливих компонентів, однак цих міжнародних поставок недостатньо для задоволення потреб у війні проти України.