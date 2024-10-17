Стратегія Путіна щодо затягування війни може провалитися — аналітики

Нинішня стратегія російського диктатора Володимира Путіна спрямована на затягування війни, з розрахунком на те, що його армія зможе виграти коштом виснаження ЗСУ. Однак цей план може зазнати поразки.
Головні тези:
- План Путина з виснаження Збройних сил України затягує війну, проте може призвести до поразки через виснаження російських військ.
- Обмеження військових ресурсів Росії загрожує її здатності проводити тривалі наступальні операції.
- Російський військово-промисловий комплекс має проблеми зі збереженням військової техніки, що може вплинути на успішність стратегії у затягуванні конфлікту.
- Путін намагається уникнути нової мобілізації, проте під тиском може бути змушений до цього, що свідчить про нерівновагу в російських ресурсах.
- Міжнародна співпраця Росії з іншими країнами для закупівлі озброєння не компенсує дефіцит військової техніки та компонентів у війні проти України.
Війська РФ з часом виснажаться від стратегії Путіна
Як зазначають аналітики ISW, Путін і російське командування протягом року змушують свою армію вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході та північному сході України. Ці операції мають на меті виснажити Збройні сили України та перешкодити їм накопичувати ресурси для контрнаступу.
Також повідомляється, що російські війська намагаються нейтралізувати загрозу з боку ЗСУ в Курській області та водночас продовжують тиснути на сході України, переслідуючи старі оперативні цілі.
Аналітики ISW зазначають, що активна наступальна операція російських військ влітку 2024 року, спрямована на захоплення Покровська і скорочення українського виступу в Донецькій області, ймовірно, досягне свого піка найближчими місяцями.
Попри це, російське командування, швидше за все, продовжить підтримувати наступальні зусилля для утримання ініціативи та виснаження українських сил до цього моменту.
Росія матиме проблеми з військовою технікою
Аналітики також зазначають, що середньо- і довгострокові обмеження військових ресурсів і промислового потенціалу Росії підірвуть її здатність проводити тривалі наступальні операції, спрямовані на затягування війни.
У ISW спостерігають постійне збільшення фінансових стимулів для контрактників у російській армії, що свідчить про виснаження резервів добровольців. При цьому Путін прагне уникнути нової хвилі часткової мобілізації, подібної до осені 2022 року, але може вдатися до цього під сильним тиском.
Водночас Росія співпрацює з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм для закупівлі озброєння і критично важливих компонентів, однак цих міжнародних поставок недостатньо для задоволення потреб у війні проти України.
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