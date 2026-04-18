Стрелец-террорист в Киеве убил родителей 11-летнего мальчика — ОГП

По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей.
Главные тезисы
- Теракт в Голосеевском районе Киева привел к гибели шести человек, включая родителей 11-летнего мальчика.
- Стрелец, мужчина 1968 года рождения, использовал зарегистрированное огнестрельное оружие во время нападения.
11-летний мальчик ранен и потерял родителей из-за теракта в Киеве
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Установлена личность стрелка — мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.
В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице.
Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления, как и мотивов его совершения.
