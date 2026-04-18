Стрелец-террорист в Киеве убил родителей 11-летнего мальчика — ОГП
Категория
Украина
Дата публикации

Офис Генерального прокурора
Читати українською

По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей.

Главные тезисы

  • Теракт в Голосеевском районе Киева привел к гибели шести человек, включая родителей 11-летнего мальчика.
  • Стрелец, мужчина 1968 года рождения, использовал зарегистрированное огнестрельное оружие во время нападения.

11-летний мальчик ранен и потерял родителей из-за теракта в Киеве

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Установлена личность стрелка — мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице.

Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления, как и мотивов его совершения.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестный открыл стрельбу на улице и захватил заложников в супермаркете Киева
Полиция Киева
Киев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Число погибших и раненых в результате теракта в Киеве возросло
Виталий Кличко
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в Киеве. Зеленский заявил о спасении четырех заложников
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?