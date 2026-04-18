Стрілець-терорист у Києві вбив батьків 11-річного хлопчика — ОГП

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.
Головні тези:
- У Києві стався терористичний акт, за результатами якого загинули шестеро людей, включаючи батьків 11-річного хлопця.
- Стрілець, який вчинив напад, виявився чоловіком 1968 року народження, використовуючи зареєстровану вогнепальну зброю.
11-річний хлопчик поранений і втратив батьків через теракт у Києві
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні.
Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-