Стрілець-терорист у Києві вбив батьків 11-річного хлопчика — ОГП

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

11-річний хлопчик поранений і втратив батьків через теракт у Києві

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Встановлено особу стрільця — це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні.

Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення.