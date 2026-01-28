Стрелки "Часов Судного дня" снова перевели вперед — грозит ли человечеству глобальная катастрофа

Стрелки "Часы Судного дня" снова перевели вперед

"Бюллетень ученых-атомщиков" 27 января перевел стрелки "Часов Судного дня" вперед, остановив их на отметке 85 секунд до полуночи, что сигнализирует об угрозе глобальной катастрофы.

Ученые перечислили несколько факторов, ставших основными причинами возможного масштабного разрушения.

С большими усилиями достигнутые глобальные договоренности рушатся, ускоряя конкуренцию великих держав по принципу "победитель получает все" и подрывая международное сотрудничество, необходимое для снижения экзистенциальных рисков, пишет Interesting Engineering.

Среди главных причин перевода часов вперед члены ассоциации назвали российско-украинскую войну, прошлогодний майский конфликт между Индией и Пакистаном, а также удары Израиля и США по Ирану прошлым летом.

Развитие технологий искусственного интеллекта и изменение климата также были расценены как факторы, способствующие прогнозируемой катастрофе.

Пока нельзя исключать потенциального начала мировой войны, поскольку многие страны находятся в конфликте по разным вопросам. Наиболее заметными из них конфликт между Израилем и Газой, к которому добавились попытки США атаковать Иран.

С другой стороны, российско-украинская война не показывает признаков скорого завершения. НАТО — известный союз западных наций — также переживает беспокойные времена на фоне попыток президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

Стремительный рост технологий ИИ отрицательно повлиял на климат и человечество, пусть и косвенно. Дата-центры строятся быстрыми темпами для удовлетворения растущих потребностей ИИ в ресурсах, что ставит под угрозу среду обитания.

"Бюллетень ученых-атомщиков" был основан в 1945 году Альбертом Эйнштейном, Робертом Оппенгеймером и исследователями Чикагского университета, сыгравшими ключевую роль в разработке первого атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта. Два года спустя группа представила Часы Судного дня как символический способ сообщить о техногенных угрозах человечеству и планете. Первоначально часы фокусировались в основном на рисках, связанных с ядерным оружием.