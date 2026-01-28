Стрілки "Годинника Судного дня" знову перевели вперед — чи загрожує людству глобальна катастрофа

Стрілки "Годинника Судного дня" знову перевели вперед

"Бюлетень вчених-атомників" 27 січня перевів стрілки "Годинника Судного дня" вперед, зупинивши їх на позначці 85 секунд до півночі, що сигналізує про загрозу глобальної катастрофи.

Вчені перерахували кілька факторів, які стали основними причинами можливого масштабного руйнування.

З великими зусиллями досягнуті глобальні домовленості руйнуються, прискорюючи конкуренцію великих держав за принципом "переможець отримує все" і підриваючи міжнародне співробітництво, необхідне для зниження екзистенційних ризиків, пише Interesting Engineering..

Серед головних причин переведення годинників вперед члени асоціації назвали російсько-українську війну, торішній травневий конфлікт між Індією і Пакистаном, а також удари Ізраїлю і США по Ірану минулого літа.

Розвиток технологій штучного інтелекту та зміна клімату також були розцінені як фактори, що сприяють прогнозованій катастрофі.

Наразі не можна виключати потенційного початку світової війни, оскільки багато країн перебувають у конфлікті з різних питань. Найбільш помітними з них є конфлікт між Ізраїлем і Газою, до якого додалися спроби США атакувати Іран.

З іншого боку, російсько-українська війна не демонструє ознак швидкого завершення. НАТО — відомий союз західних націй — також переживає неспокійні часи на тлі спроб президента Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією.

Стрімке зростання технологій ШІ негативно вплинуло на клімат і людство, нехай і опосередковано. Дата-центри будуються швидкими темпами для задоволення зростаючих потреб ШІ в ресурсах, що ставить під загрозу природне середовище існування.

"Бюлетень вчених-атомників" був заснований в 1945 році Альбертом Ейнштейном, Робертом Оппенгеймером і дослідниками Чиказького університету, які зіграли ключову роль у розробці першої атомної зброї в рамках Манхеттенського проєкту. Два роки по тому група представила Годинник Судного дня як символічний спосіб повідомити про техногенні загрози людству і планеті. Спочатку годинник фокусувався в основному на ризиках, пов'язаних з ядерною зброєю.