Україна вимкнула російську "Радіостанцію Судного дня"

14 листопада стало відомо, що російська "Радіостанція Судного дня" тимчасово зупинила свою роботу після атаки українських дронів.

“Радіостанція Судного дня" наразі не працює

За словами пресслужби радіостанції, трансляції тимчасово не буде.

Проблема полягає у відключенні електроенергії через потрапляння БПЛА по підстанції, йдеться в офіційній заяві. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, йдеться про короткохвильову військову станцію, яка є частиною структури Збройних сил Росії.

Окрім того, наголошується, що вона транслює фоновий сигнал понад 40 років і ймовірно є частиною резервної системи зв’язку та може використовуватись у надзвичайних ситуаціях, включно з ядерною загрозою.

Що також цікаво, офіційних даних про мету існування “Радіостанції Судного дня” у відкритому доступі знайти неможливо.

Найбільш поширена версія — її зв’язок з ядерною системою стримування «Мертва рука».

14 листопада головною ціллю українських ударів по Росії була портова та нафтова інфраструктуру російського міста Новоросійськ.