Україна вимкнула російську "Радіостанцію Судного дня"
Світ
Україна вимкнула російську "Радіостанцію Судного дня"

“Радіостанція Судного дня" наразі не працює
Джерело:  online.ua

14 листопада стало відомо, що російська "Радіостанція Судного дня" тимчасово зупинила свою роботу після атаки українських дронів.

Головні тези:

  • Станція може бути частиною резервної системи зв’язку.
  • Ба більше, вона може використовуватися у надзвичайних ситуаціях, включно з ядерною загрозою.

“Радіостанція Судного дня" наразі не працює

За словами пресслужби радіостанції, трансляції тимчасово не буде.

Проблема полягає у відключенні електроенергії через потрапляння БПЛА по підстанції, йдеться в офіційній заяві.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, йдеться про короткохвильову військову станцію, яка є частиною структури Збройних сил Росії.

Окрім того, наголошується, що вона транслює фоновий сигнал понад 40 років і ймовірно є частиною резервної системи зв’язку та може використовуватись у надзвичайних ситуаціях, включно з ядерною загрозою.

Що також цікаво, офіційних даних про мету існування “Радіостанції Судного дня” у відкритому доступі знайти неможливо.

Найбільш поширена версія — її зв’язок з ядерною системою стримування «Мертва рука».

14 листопада головною ціллю українських ударів по Росії була портова та нафтова інфраструктуру російського міста Новоросійськ.

Після цього спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів ворога у Чорному морі.

