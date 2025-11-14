Україна вимкнула російську "Радіостанцію Судного дня"

14 листопада стало відомо, що російська "Радіостанція Судного дня" тимчасово зупинила свою роботу після атаки українських дронів.
Головні тези:
- Станція може бути частиною резервної системи зв’язку.
- Ба більше, вона може використовуватися у надзвичайних ситуаціях, включно з ядерною загрозою.
“Радіостанція Судного дня" наразі не працює
За словами пресслужби радіостанції, трансляції тимчасово не буде.
Що важливо розуміти, йдеться про короткохвильову військову станцію, яка є частиною структури Збройних сил Росії.
Окрім того, наголошується, що вона транслює фоновий сигнал понад 40 років і ймовірно є частиною резервної системи зв’язку та може використовуватись у надзвичайних ситуаціях, включно з ядерною загрозою.
Що також цікаво, офіційних даних про мету існування “Радіостанції Судного дня” у відкритому доступі знайти неможливо.
Найбільш поширена версія — її зв’язок з ядерною системою стримування «Мертва рука».
14 листопада головною ціллю українських ударів по Росії була портова та нафтова інфраструктуру російського міста Новоросійськ.
Після цього спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів ворога у Чорному морі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-