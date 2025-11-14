Украина выключила российскую "Радиостанцию Судного дня"

14 ноября стало известно, что российская "Радиостанция Судного дня" временно приостановила свою работу после атаки украинских дронов.
Главные тезисы
- Станция может являться частью резервной системы связи.
- Более того, она может использоваться в чрезвычайных ситуациях, включая ядерную угрозу.
"Радиостанция Судного дня" сейчас не работает
По словам пресс-службы радиостанции, трансляции временно не будет.
Что важно понимать, речь идет о коротковолновой военной станции, являющейся частью структуры Вооруженных сил России.
Кроме того, указано, что она транслирует фоновый сигнал более 40 лет и вероятно является частью резервной системы связи и может использоваться в чрезвычайных ситуациях, включая ядерную угрозу.
Что также интересно, официальных данных о цели существования “Радиостанции Судного дня” в открытом доступе найти невозможно.
Наиболее распространенная версия — ее связь с ядерной системой сдерживания «Мёртвая рука».
14 ноября главной целью украинских ударов по России была портовая и нефтяная инфраструктура российского города Новороссийск.
После этого вспыхнул пожар на одном из самых крупных нефтеналивных терминалов врага в Черном море.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-