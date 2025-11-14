Украина выключила российскую "Радиостанцию Судного дня"
Украина выключила российскую "Радиостанцию Судного дня"

"Радиостанция Судного дня" пока не работает
14 ноября стало известно, что российская "Радиостанция Судного дня" временно приостановила свою работу после атаки украинских дронов.

Главные тезисы

  • Станция может являться частью резервной системы связи.
  • Более того, она может использоваться в чрезвычайных ситуациях, включая ядерную угрозу.

"Радиостанция Судного дня" сейчас не работает

По словам пресс-службы радиостанции, трансляции временно не будет.

Проблема заключается в отключении электроэнергии из-за попадания БПЛА по подстанции, — сказано в официальном заявлении.

Фото: скриншот

Что важно понимать, речь идет о коротковолновой военной станции, являющейся частью структуры Вооруженных сил России.

Кроме того, указано, что она транслирует фоновый сигнал более 40 лет и вероятно является частью резервной системы связи и может использоваться в чрезвычайных ситуациях, включая ядерную угрозу.

Что также интересно, официальных данных о цели существования “Радиостанции Судного дня” в открытом доступе найти невозможно.

Наиболее распространенная версия — ее связь с ядерной системой сдерживания «Мёртвая рука».

14 ноября главной целью украинских ударов по России была портовая и нефтяная инфраструктура российского города Новороссийск.

После этого вспыхнул пожар на одном из самых крупных нефтеналивных терминалов врага в Черном море.

