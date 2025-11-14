Силы обороны Юга сообщают об обострении на фронте

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин официально подтвердил, что на некоторых участках фронта юга ситуация обостряется. На этом фоне украинские воины предпринимают активные меры по блокированию продвижения армии РФ.

Как развивается ситуация на фронте — последние подробности

На юге ситуация не очень спокойная и, скажем так, на некоторых участках обостряются линии боевого столкновения, — сообщил Владислав Волошин. Поделиться

Так, в течение 13 ноября там произошло 6 боевых столкновений. На Ореховском направлении — 11, 12 — на Гуляйпольском, 12 — на Александровском и одно боевое столкновение — на Херсонском.

Российские захватчики наращивают свои штурмовые действия в сторону Гуляйполя.

Главная их цель — оттеснить украинских защитников с их позиций. Несмотря на это, силы врага так и не смогли продвинуться вперед.

Волошин официально подтвердил, что противник уничтожил несколько украинских позиций, однако ни зайти туда, ни завести группу закрепления ему не удалось.

Кроме того, он прокомментировал ситуации в нескольких населенных пунктах в Запорожье, которые оставили воины ВСУ, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Армия РФ делает все возможное, чтобы ввести туда свои группы закрепления.