Силы обороны Юга сообщают об обострении на фронте
Силы обороны Юга сообщают об обострении на фронте

Как развивается ситуация на фронте — последние подробности
Источник:  Укринформ

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин официально подтвердил, что на некоторых участках фронта юга ситуация обостряется. На этом фоне украинские воины предпринимают активные меры по блокированию продвижения армии РФ.

Главные тезисы

  • 13 ноября на этом участке фронта зафиксированы семь авиационных ударов со стороны врага.
  • На Запорожье ВСУ успели уничтожить 300 солдат РФ за прошедшие сутки.

Как развивается ситуация на фронте — последние подробности

На юге ситуация не очень спокойная и, скажем так, на некоторых участках обостряются линии боевого столкновения, — сообщил Владислав Волошин.

Так, в течение 13 ноября там произошло 6 боевых столкновений. На Ореховском направлении — 11, 12 — на Гуляйпольском, 12 — на Александровском и одно боевое столкновение — на Херсонском.

Российские захватчики наращивают свои штурмовые действия в сторону Гуляйполя.

Главная их цель — оттеснить украинских защитников с их позиций. Несмотря на это, силы врага так и не смогли продвинуться вперед.

Волошин официально подтвердил, что противник уничтожил несколько украинских позиций, однако ни зайти туда, ни завести группу закрепления ему не удалось.

Кроме того, он прокомментировал ситуации в нескольких населенных пунктах в Запорожье, которые оставили воины ВСУ, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Армия РФ делает все возможное, чтобы ввести туда свои группы закрепления.

Мы им не даем, не разрешаем, уничтожаем его. К примеру, за минувшие сутки мы уничтожили около 300 человек личного состава врага. То есть бои продолжаются довольно ожесточенные.

