Атака России на Киев — возросло количество погибших
КГВА
Read in English
Читати українською

Количество погибших в результате ночного удара российских захватчиков по столице Украины возросло до 6 человек. Кроме того, согласно последним данным, известно о по меньшей мере 34 пострадавших.

Главные тезисы

  • Главное направление воздушного нападения россиян – город Киев.
  • По словам Зеленского, это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.

С заявлением по этому поводу выступил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

По обновленной информации, количество погибших от ночного удара выросло до 6. Искренние соболезнования родным и близким.

Кроме того, в 12:08 стало известно, что в результате ночной атаки количество пострадавших киевлян возросло до 34 человек.

Медики работают, оказывают всю необходимую помощь — на местах и в медучреждениях, — добавил Тимур Ткаченко.

Что важно понимать, во время новой масштабной атаки противник использовал 449 средств воздушного нападения — 19 ракет (13 из них — "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 — "шахеды").

Силы ПВО сумели успешно обезвредить 419 вражеских целей.

Главное направление атаки — Киев, били также по Киевщине, Харьковщине, Одесщине. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

