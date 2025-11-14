Атака России на Киев — возросло количество погибших

Количество погибших в результате ночного удара российских захватчиков по столице Украины возросло до 6 человек. Кроме того, согласно последним данным, известно о по меньшей мере 34 пострадавших.
Главные тезисы
- Главное направление воздушного нападения россиян – город Киев.
- По словам Зеленского, это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.
В Киеве растет количество погибших
С заявлением по этому поводу выступил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:
Кроме того, в 12:08 стало известно, что в результате ночной атаки количество пострадавших киевлян возросло до 34 человек.
Что важно понимать, во время новой масштабной атаки противник использовал 449 средств воздушного нападения — 19 ракет (13 из них — "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 — "шахеды").
Силы ПВО сумели успешно обезвредить 419 вражеских целей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-