Атака России на Киев — возросло количество погибших

Количество погибших в результате ночного удара российских захватчиков по столице Украины возросло до 6 человек. Кроме того, согласно последним данным, известно о по меньшей мере 34 пострадавших.

В Киеве растет количество погибших

С заявлением по этому поводу выступил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

По обновленной информации, количество погибших от ночного удара выросло до 6. Искренние соболезнования родным и близким. Поделиться

Кроме того, в 12:08 стало известно, что в результате ночной атаки количество пострадавших киевлян возросло до 34 человек.

Медики работают, оказывают всю необходимую помощь — на местах и в медучреждениях, — добавил Тимур Ткаченко. Поделиться

Что важно понимать, во время новой масштабной атаки противник использовал 449 средств воздушного нападения — 19 ракет (13 из них — "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 — "шахеды").

Силы ПВО сумели успешно обезвредить 419 вражеских целей.