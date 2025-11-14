Атака Росії на Київ — зросла кількість загиблих

Кількість загиблих унаслідок нічного удару російських загарбників по столиці України зросла до шести осіб. Окрім того, згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 34 постраждалих.
Головні тези:
- Головний напрямок повітряного нападу росіян – місто Київ.
- За словами Зеленського, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.
У Києві зростає кількість загиблих
З заявою з цього приводу виступив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:
Окрім того, о 12:08 стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб.
Що важливо розуміти, під час нової масштабної атаки противник використав 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет (13 із них — “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 — “шахеди”).
Сили ППО зуміли успішно знешкодити 419 ворожих цілей.
