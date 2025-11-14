Атака Росії на Київ — зросла кількість загиблих
Атака Росії на Київ — зросла кількість загиблих

КМВА
У Києві зростає кількість загиблих
Кількість загиблих унаслідок нічного удару російських загарбників по столиці України зросла до шести осіб. Окрім того, згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 34 постраждалих.

Головні тези:

  • Головний напрямок повітряного нападу росіян – місто Київ.
  • За словами Зеленського, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. 

У Києві зростає кількість загиблих

З заявою з цього приводу виступив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до 6. Щирі співчуття рідним і близьким.

Окрім того, о 12:08 стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб.

Медики працюють, надають всю необхідну допомогу — на місцях та в медзакладах, — додав Тимур Ткаченко.

Що важливо розуміти, під час нової масштабної атаки противник використав 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет (13 із них — “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 — “шахеди”).

Сили ППО зуміли успішно знешкодити 419 ворожих цілей.

Головний напрямок атаки — Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

