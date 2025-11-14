Сили оборони Півдня повідомляють про загострення на фронті

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин офіційно підтвердив, що га деяких ділянках фронту півдня ситуація загострюється. На цьому тлі українські воїни здійснюють активні заходи для блокування просування армії РФ.

Як розвивається ситуація на фронті — останні подробиці

На півдні ситуація не дуже спокійна і, скажімо так, загострюється на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, — повідомив Владислав Волошин. Поширити

Так, протягом 13 листопада там відбулося 6 бойових зіткнень. На Оріхівському напрямку — 11, 12 — на Гуляйпільському, 12 — на Олександрівському і одне бойове зіткнення — на Херсонському.

Російські загарбники нарощують свої штурмові дії в бік Гуляйполя.

Головна їхня ціль — відтіснити українських захисників з їхніх позицій. Попри це, сили ворога так і не змогли просунутися вперед.

Волошин офіційно підтвердив, що противник знищив декілька українських позицій, однак ні зайти туди, ні завести групи закріплення йому не вдалося.

Окрім того, він прокоментував ситуації в кількох населених пунктах на Запоріжжі, які воїни ЗСУ залишили, щоб зберегти життя особового складу.

Армія РФ робить все можливе, щоб завести туди свої групи закріплення.