Стубб назвал способ принудить Путина к переговорам насчет окончания войны против Украины

Трамп заставит Путина сесть за стол переговоров — Стубб

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире и именно это пытается сделать президент Трамп. Александр Стубб Президент Финляндии

По его мнению, Трамп предложил Путину "пряник" в августе на саммите на Аляске, но понимания не нашел. После этого в Вашингтоне стали больше склоняться в сторону "кнута".

Президент Финляндии считает, что, несмотря на все трудности, с начала второго президентского срока Трампа мирные переговоры по Украине продвинулись дальше, чем за предыдущие три года.

Следует напомнить, что Стубб известен тесными личными связями с Дональдом Трампом. В августе он стал единственным руководителем небольшого европейского государства, принявшего участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.