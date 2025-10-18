Только президент США Дональд Трамп способен вынудить российского диктатора Владимира Путина начать серьезные переговоры о мире.
Главные тезисы
- Президент Финляндии подчеркивает необходимость применения силы кнута, а не пряника, чтобы заставить Россию приступить к переговорам с Украиной.
- Дональд Трамп предложил Путину соглашение на Аляске, но до понимания не дошло, в связи с чем рассматривается использование силы для переговоров.
- Усилия президента Трампа направлены на продвижение мирных переговоров по Украине, превосходящих предыдущие годы, включая поддержку со стороны президента Финляндии.
Трамп заставит Путина сесть за стол переговоров — Стубб
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
По его мнению, Трамп предложил Путину "пряник" в августе на саммите на Аляске, но понимания не нашел. После этого в Вашингтоне стали больше склоняться в сторону "кнута".
Следует напомнить, что Стубб известен тесными личными связями с Дональдом Трампом. В августе он стал единственным руководителем небольшого европейского государства, принявшего участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.
Зеленский в преддверии встречи с Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.
