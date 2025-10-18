Стубб назвал способ принудить Путина к переговорам насчет окончания войны против Украины
Стубб назвал способ принудить Путина к переговорам насчет окончания войны против Украины

Источник:  BBC

Только президент США Дональд Трамп способен вынудить российского диктатора Владимира Путина начать серьезные переговоры о мире.

  • Президент Финляндии подчеркивает необходимость применения силы кнута, а не пряника, чтобы заставить Россию приступить к переговорам с Украиной.
  • Дональд Трамп предложил Путину соглашение на Аляске, но до понимания не дошло, в связи с чем рассматривается использование силы для переговоров.
  • Усилия президента Трампа направлены на продвижение мирных переговоров по Украине, превосходящих предыдущие годы, включая поддержку со стороны президента Финляндии.

Трамп заставит Путина сесть за стол переговоров — Стубб

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире и именно это пытается сделать президент Трамп.

По его мнению, Трамп предложил Путину "пряник" в августе на саммите на Аляске, но понимания не нашел. После этого в Вашингтоне стали больше склоняться в сторону "кнута".

Президент Финляндии считает, что, несмотря на все трудности, с начала второго президентского срока Трампа мирные переговоры по Украине продвинулись дальше, чем за предыдущие три года.

Следует напомнить, что Стубб известен тесными личными связями с Дональдом Трампом. В августе он стал единственным руководителем небольшого европейского государства, принявшего участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.

Зеленский в преддверии встречи с Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.

