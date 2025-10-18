Стубб назвав спосіб примусити Путіна до переговорів щодо закінчення війни проти України
Стубб назвав спосіб примусити Путіна до переговорів щодо закінчення війни проти України

Стубб
Джерело:  BBC

Тільки президент США Дональд Трамп здатний змусити російського диктатора Володимира Путіна почати серйозні переговори про мир.

Головні тези:

  • Президент Фінляндії підкреслює, що потрібна сила батога, а не пряника, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною.
  • Дональд Трамп запропонував Путіну угоду на Алясці, але до розуміння не дійшли, і тепер розвиток подій йде в напрямку використання сили.
  • Зусилля президента Трампа після початку другого терміну спрямовані на просування мирних переговорів щодо України, які вийшли далі за попередні роки.

Трамп примусить Путіна сісти за стіл перемовин — Стубб

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

На його думку, Трамп запропонував Путіну "пряник" в серпні на саміті на Алясці, але розуміння не знайшов. Після цього у Вашингтоні стали більше схилятися в бік "батога".

Президент Фінляндії вважає, що попри всі труднощі, з початку другого президентського терміну Трампа мирні переговори щодо України просунулися далі, ніж за попередні три роки.

Варто нагадати, що Стубб відомий тісними особистими зв’язками з Дональдом Трампом. У серпні він став єдиним керівником невеликої європейської держави, який взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського та групи європейських лідерів із Трампом у Білому домі.

Зеленський напередодні зустрічі з Трампом провів тривалу розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він наголосив, що координує позиції з президентом Фінляндії.

