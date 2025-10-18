Стубб назвав спосіб примусити Путіна до переговорів щодо закінчення війни проти України

Тільки президент США Дональд Трамп здатний змусити російського диктатора Володимира Путіна почати серйозні переговори про мир.
Головні тези:
- Президент Фінляндії підкреслює, що потрібна сила батога, а не пряника, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною.
- Дональд Трамп запропонував Путіну угоду на Алясці, але до розуміння не дійшли, і тепер розвиток подій йде в напрямку використання сили.
- Зусилля президента Трампа після початку другого терміну спрямовані на просування мирних переговорів щодо України, які вийшли далі за попередні роки.
Трамп примусить Путіна сісти за стіл перемовин — Стубб
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
На його думку, Трамп запропонував Путіну "пряник" в серпні на саміті на Алясці, але розуміння не знайшов. Після цього у Вашингтоні стали більше схилятися в бік "батога".
Варто нагадати, що Стубб відомий тісними особистими зв’язками з Дональдом Трампом. У серпні він став єдиним керівником невеликої європейської держави, який взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського та групи європейських лідерів із Трампом у Білому домі.
Зеленський напередодні зустрічі з Трампом провів тривалу розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він наголосив, що координує позиції з президентом Фінляндії.
