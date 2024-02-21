Как заявила генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич, она решительно осуждает действия польских фермеров относительно блокады украинской границы и просит прощения у всех украинцев.
Генконсул Польши отреагировала на протесты польских фермеров
По словам дипломата, она не может больше молчать и притворяться, что не замечает "этих позорных действий Польши" на польско-украинской границе.
Кроме того, она напомнила о событиях Варшавского восстания.
По словам Элизы Дзвонкевич, она ранее считала, что только россияне, отказавшие в посадке самолетов союзников с помощью для Варшавы, могут вести себя так позорно.
Польская блокада границ Украины. Последние подробности
20 февраля протесты польских фермеров на границе снова начали набирать обороты.
Согласно последним данным, они перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика - Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, что стало уже вторым подобным случаем.
Реагируя на эти провокации, украинские перевозчики начали протест возле ЧП "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва" и "Шегини - Медика".
Кроме того, сообщается, что один из лидеров польских протестов пригрозил возможным блокированием пассажирских перевозок в ответ на акции с украинской стороны.
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