Як заявила генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич, вона рішуче засуджує дії польських фермерів щодо блокади українського кордону та просить вибачення в усіх українців.
Генконсулка Польщі відреагувала на протести польських фермерів
За словами дипломатки, вона не може більше мовчати та удавати, що вона не помічає “цих ганебних дій Польщі” на польсько-українському кордоні.
Окрім того, вона нагадала про події Варшавського повстання.
За словами Елізи Дзвонкевич, вона раніше вважала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно.
Польська блокада кордону України. Останні подробиці
20 лютого протести польських фермерів на кордоні знову почали набирати оберти.
Згідно з останніми даними, вони перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, що стало вже другим подібним випадком.
Реагуючи на ці провокації, українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова" та "Шегині — Медика".
Окрім того, наголошується, що співлідер польських протестів пригрозив можливим блокуванням пасажирських перевезень у відповідь на акції з українського боку.
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