Як заявила генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич, вона рішуче засуджує дії польських фермерів щодо блокади українського кордону та просить вибачення в усіх українців.

Генконсулка Польщі відреагувала на протести польських фермерів

За словами дипломатки, вона не може більше мовчати та удавати, що вона не помічає “цих ганебних дій Польщі” на польсько-українському кордоні.

Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників. Еліза Дзвонкевич Генеральна консулка Польщі

Окрім того, вона нагадала про події Варшавського повстання.

За словами Елізи Дзвонкевич, вона раніше вважала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно.

А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте, — йдеться в заяві генеральної консулки Польщі. Поширити

Польська блокада кордону України. Останні подробиці

20 лютого протести польських фермерів на кордоні знову почали набирати оберти.

Згідно з останніми даними, вони перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, що стало вже другим подібним випадком.

Реагуючи на ці провокації, українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова" та "Шегині — Медика".

Окрім того, наголошується, що співлідер польських протестів пригрозив можливим блокуванням пасажирських перевезень у відповідь на акції з українського боку.