Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

Суд в Южной Корее 18 января выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Йоля. Ранее он получил импичмент после неудачной попытки ввести военное положение.
Главные тезисы
- Суд в Южной Корее ордер на арест президента Юн Сук Йоля после неудачной попытки ввести военное положение.
- Прокуратура планирует провести детальное расследование и предъявить обвинение в течение 20 дней содержания под стражей.
- Обвинения президента в возглавлении восстания и злоупотреблении властью в ходе объявления военного положения вызвали широкую реакцию общества.
- После импичмента президент был отстранен от обязанностей, а его арест вызвал волны возмущения и требование справедливого расследования.
- Проведение дальнейшего расследования по делу о мятеже президента ожидается в ближайшие дни, а обвинение должно быть предъявлено в установленный срок.
Суд арестовал президента Южной Кореи
Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн возглавлял восстание и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря.
После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду.
Управление по расследованию коррупции для чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре.
Дело о мятеже в отношении президента Южной Кореи
3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Причиной послужило желание ограничить деятельность оппозиции и ввести цензуру в медиа.
Однако правительство и парламент обязали главу государства упразднить особый режим. Юн извинился за то, что принял такое решение. В общей сложности военное положение длилось около 6 часов.
14 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юну и отстранил его от исполнения обязанностей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-