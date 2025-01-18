Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

Суд в Южной Корее 18 января выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Йоля. Ранее он получил импичмент после неудачной попытки ввести военное положение.

Суд арестовал президента Южной Кореи

Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн возглавлял восстание и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря.

После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду.

Управление по расследованию коррупции для чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре.

Ожидается, что прокуратура проведет дальнейшее расследование по нему и предъявит ему обвинение до истечения 20 дней. Поделиться

Дело о мятеже в отношении президента Южной Кореи

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Причиной послужило желание ограничить деятельность оппозиции и ввести цензуру в медиа.

Однако правительство и парламент обязали главу государства упразднить особый режим. Юн извинился за то, что принял такое решение. В общей сложности военное положение длилось около 6 часов.

14 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юну и отстранил его от исполнения обязанностей.