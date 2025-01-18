Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента
Категория
Мир
Дата публикации

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

Йоль
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Источник:  Yonhap

Суд в Южной Корее 18 января выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Йоля. Ранее он получил импичмент после неудачной попытки ввести военное положение.

Главные тезисы

  • Суд в Южной Корее ордер на арест президента Юн Сук Йоля после неудачной попытки ввести военное положение.
  • Прокуратура планирует провести детальное расследование и предъявить обвинение в течение 20 дней содержания под стражей.
  • Обвинения президента в возглавлении восстания и злоупотреблении властью в ходе объявления военного положения вызвали широкую реакцию общества.
  • После импичмента президент был отстранен от обязанностей, а его арест вызвал волны возмущения и требование справедливого расследования.
  • Проведение дальнейшего расследования по делу о мятеже президента ожидается в ближайшие дни, а обвинение должно быть предъявлено в установленный срок.

Суд арестовал президента Южной Кореи

Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн возглавлял восстание и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря.

После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду.

Управление по расследованию коррупции для чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре.

Ожидается, что прокуратура проведет дальнейшее расследование по нему и предъявит ему обвинение до истечения 20 дней.

Дело о мятеже в отношении президента Южной Кореи

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Причиной послужило желание ограничить деятельность оппозиции и ввести цензуру в медиа.

Однако правительство и парламент обязали главу государства упразднить особый режим. Юн извинился за то, что принял такое решение. В общей сложности военное положение длилось около 6 часов.

14 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юну и отстранил его от исполнения обязанностей.

15 января правоохранители со второй попытки проникли в имение президента и арестовали его.

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