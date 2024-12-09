Президенту Южной Кореи запретили покидать страну

Что известно о расследовании скандальных действий президента Южной Кореи

Минюст Южной Кореи запретил президенту покидать страну до завершения следствия по обвинениям главы государства в государственной измене, после безосновательного введения им военного положения на прошлой неделе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль

В полиции Южной Кореи также заявили, что рассмотрят аналогичный запрет супруге президента Южной Кореи.

Что известно об обвинениях в сторону президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи объявила президенту Юн Сок Йолю подозрение в государственной измене и злоупотреблении властью.

До этого прокуратура уже арестовала бывшего министра обороны Ким Йон Хена за его вероятную роль в объявлении президентом военного положения.

3 декабря Юн ввел чрезвычайное положение для противостояния антигосударственными силами и политическим оппонентам.

Однако через шесть часов после отказа парламента одобрить указ он отменил свое решение. Впоследствии он принес свои извинения гражданам за свое решение, однако отказался уходить в отставку, несмотря на сильное политическое давление, в частности со стороны членов его собственной правящей партии.

В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобное.

В тот же день парламент Южной Кореи не проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, в то же время лидер правящей партии заявил, что президент уйдет в отставку.