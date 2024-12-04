Почему министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Как отмечается, министр объявил об отставке в официальном документе, разосланном журналистам.

Я беру на себя ответственность за все ситуации, связанные с военным положением, и выражаю свою благодарность президенту, — заявил Ким Йон Хен. Поделиться

Сообщается, что министр обороны лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.

Министр подчеркнул, что все военные, выполнявшие обязанности, связанные с вопросами военного положения, выполняли его указания, и добавил, что "вся ответственность лежит на нем".

Последние события в Южной Корее — самое важное

3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он. Поделиться

Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".