Министр обороны Южной Кореи подал в отставку
Категория
Мир
Дата публикации

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку
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Источник:  Yonhap

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку.

Главные тезисы

  • Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку, взяв на себя ответственность за ситуации, связанные с военным положением.
  • Президент Южной Кореи объявил о введении чрезвычайного военного положения для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи.
  • Решение о введении военного положения вызвало противостояние в парламенте, что привело к отмене этого мероприятия.
  • Последние события в Южной Корее свидетельствуют о напряженной политической ситуации в стране, в частности штурме здания Нацасамблеи и конфликте со спецназначенцами.
  • Диктатор КНДР Ким Чен Ин вмешался во внутренние дела Южной Кореи, призвав прекратить давление на свободу, что дополнительно усугубляет ситуацию в регионе.

Почему министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Как отмечается, министр объявил об отставке в официальном документе, разосланном журналистам.

Я беру на себя ответственность за все ситуации, связанные с военным положением, и выражаю свою благодарность президенту, — заявил Ким Йон Хен.

Сообщается, что министр обороны лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.

Министр подчеркнул, что все военные, выполнявшие обязанности, связанные с вопросами военного положения, выполняли его указания, и добавил, что "вся ответственность лежит на нем".

Последние события в Южной Корее — самое важное

3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он.

Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".

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