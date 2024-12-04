Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку.
Главные тезисы
- Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку, взяв на себя ответственность за ситуации, связанные с военным положением.
- Президент Южной Кореи объявил о введении чрезвычайного военного положения для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи.
- Решение о введении военного положения вызвало противостояние в парламенте, что привело к отмене этого мероприятия.
- Последние события в Южной Корее свидетельствуют о напряженной политической ситуации в стране, в частности штурме здания Нацасамблеи и конфликте со спецназначенцами.
- Диктатор КНДР Ким Чен Ин вмешался во внутренние дела Южной Кореи, призвав прекратить давление на свободу, что дополнительно усугубляет ситуацию в регионе.
Почему министр обороны Южной Кореи подал в отставку
Как отмечается, министр объявил об отставке в официальном документе, разосланном журналистам.
Сообщается, что министр обороны лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.
Министр подчеркнул, что все военные, выполнявшие обязанности, связанные с вопросами военного положения, выполняли его указания, и добавил, что "вся ответственность лежит на нем".
Последние события в Южной Корее — самое важное
3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.
По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.
На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.
Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".
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