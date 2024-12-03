В Южной Корее объявили военное положение — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

В Южной Корее объявили военное положение — что происходит

Юн Сок Йоль
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Источник:  CNN

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль официально объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

Главные тезисы

  • Президент Южной Кореи утверждает, что хочет спасти страну от коммунистических сил из Северной Кореи.
  • Некоторые СМИ утверждают, что на самом деле речь идет об угрозе импичмента.
  • Режим Ким Чен Ына давно усугубляет конфликт, пытаясь спровоцировать войну.

Что известно о ситуации в Южной Корее

Во время телеобращения к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение.

Юн Сок Йоль

Юн Сок Йоль

Президент Южной Кореи

Кроме того, глава государства пообещал "искоренить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок".

Что важно понимать, Демократическая партия уже созвала экстренное заседание своих законодателей после заявления Юна.

Никаких других причин принятия столь неожиданного решения лидер страны пока не раскрыл.

Однако некоторые СМИ утверждают, что это могло произойти из-за угрозы импичмента Юн Сок Йоля.

Фото: скриншот

КНДР подталкивает Южную Корею к началу войны

Что важно понимать, недавно режим Ким Чен Ына заявил, что намерен "навсегда закрыть и заблокировать южную границу", а впоследствии взорвал дороги, соединяющие обе страны.

Несколько месяцев назад сообщалось, что официальный Пхеньян планировал внесение изменений в конституцию страны и признание Южной Кореи "главным врагом".

Следует обратить внимание на то, что накануне президент Южной Кореи предложил Северной Корее начать переговоры.

Согласно подсчетам аналитиков, потенциальная война между Южной Кореей и КНДР будет стоить для глобальной экономики вдвое дороже, чем вторжение России в Украину.

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