В Южной Корее объявили военное положение — что происходит

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль официально объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

Что известно о ситуации в Южной Корее

Во время телеобращения к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение. Юн Сок Йоль Президент Южной Кореи

Кроме того, глава государства пообещал "искоренить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок".

Что важно понимать, Демократическая партия уже созвала экстренное заседание своих законодателей после заявления Юна.

Никаких других причин принятия столь неожиданного решения лидер страны пока не раскрыл.

Однако некоторые СМИ утверждают, что это могло произойти из-за угрозы импичмента Юн Сок Йоля.

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Что важно понимать, недавно режим Ким Чен Ына заявил, что намерен "навсегда закрыть и заблокировать южную границу", а впоследствии взорвал дороги, соединяющие обе страны.

Несколько месяцев назад сообщалось, что официальный Пхеньян планировал внесение изменений в конституцию страны и признание Южной Кореи "главным врагом".

Следует обратить внимание на то, что накануне президент Южной Кореи предложил Северной Корее начать переговоры.