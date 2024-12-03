У Південній Кореї оголосили воєнний стан — що відбувається
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У Південній Кореї оголосили воєнний стан — що відбувається

Юн Сок Йоль
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Джерело:  CNN

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль офіційно оголосив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

Головні тези:

  • Президент Південної Кореї стверджує, що хоче захистити країну від комуністичних сил з Північної Кореї.
  • Деякі ЗМІ стверджують, що насправді йдеться про загрозу імпічменту.
  • Режим Кім Чен Ина давно поглиблює конфлікт, намагаючись спровокувати війну.

Що відомо про ситуацію у Південній Кореї

Під час телезвернення до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан.

Юн Сок Йоль

Юн Сок Йоль

Президент Південної Кореї

Окрім того, глава держави пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний демократичний порядок".

Що важливо розуміти, Демократична партія уже скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.

Жодних інших причин ухвалення такого неочікуваного рішення лідер країни поки не розкрив.

Однак деякі ЗМІ стверджують, що це могло статися через загрозу імпічменту Юн Сок Йоля.

Фото: скриншот

КНДР підштовхує Південну Корею до початку війни

Що важливо розуміти, нещодавно режим Кім Чен Ина заявив, що має намір “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвав дороги, що з'єднують обидві країни.

Кілька місяців тому також повідомлялося, що офіційний Пхеньян планував внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".

Варто звернути увагу на те, що напередодні президент Південної Кореї запропонував Північній Кореї розпочати перемовини.

Згідно з підрахунками аналітиків, потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну.

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