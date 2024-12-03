Cпецназначенцы устроили штурм парламента Южной Кореи — видео

Парламент Южной Кореи выступил против решения президента страны Юн Сок Йоля по поводу неожиданного введения военного положения в стране и требует его отмены. На этом фоне силовики, подконтрольные главе государства, начали штурмовать здание.

Что происходит в Южной Корее

Согласно последним данным, парламент Южной Кореи проголосовал "за" отмену военного положения — в общей сложности набрано 190 голосов.

Согласно Конституции президент должен отменить указ после голосования.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Местные СМИ указывают на то, что существует серьезная угроза властям, особенно после того, как в 2023 году Юн Сок Ель наложил запрет на расследование коррупционных схем, в которых он замешан вместе с женой.

В 2024 году тема "импичмента" начала набирать обороты. Рейтинг Юн Сок Йоль снизился до 24–25%. В октябре активисты собрали более миллиона подписей под петицией с призывом к отставке. До этого было письмо преподавателей университета, представителей бизнес-элиты. Процедура началась. Но в военное время это невозможно, — прокомментировал ситуацию украинский политолог Игорь Тишкевич. Поделиться

Впоследствии стало известно, что глава официального парламента объявил недействительным режим военного положения в стране.

После этого силовики приостановили штурм здания. По всей вероятности, президенту Южной Кореи вскоре объявят импичмент.

Что известно о решении Юн Сок Йоля

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль официально объявил о введении военного положения в стране.

Во время телеобращения к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он. Поделиться

Следует отметить, что Демократическая партия уже созвала экстренное заседание своих законодателей после заявления Юна.