Cпецназначенцы устроили штурм парламента Южной Кореи — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Cпецназначенцы устроили штурм парламента Южной Кореи — видео

Южная Корея
Читати українською
Источник:  Yonhap

Парламент Южной Кореи выступил против решения президента страны Юн Сок Йоля по поводу неожиданного введения военного положения в стране и требует его отмены. На этом фоне силовики, подконтрольные главе государства, начали штурмовать здание.

Главные тезисы

  • Силовики, подконтрольные президенту, штурмовали здание Нацасамблеи, выполняя приказ главы государства.
  • Уменьшение рейтинга Юн Сок Йоля до 24-25% и активные призывы к отставке увеличивают вероятность его импичмента.
  • Диктатор КНДР Ким Чен Ын неожиданно обратился к президенту Южной Кореи на фоне последних событий.

Что происходит в Южной Корее

Согласно последним данным, парламент Южной Кореи проголосовал "за" отмену военного положения — в общей сложности набрано 190 голосов.

Согласно Конституции президент должен отменить указ после голосования.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Местные СМИ указывают на то, что существует серьезная угроза властям, особенно после того, как в 2023 году Юн Сок Ель наложил запрет на расследование коррупционных схем, в которых он замешан вместе с женой.

В 2024 году тема "импичмента" начала набирать обороты. Рейтинг Юн Сок Йоль снизился до 24–25%. В октябре активисты собрали более миллиона подписей под петицией с призывом к отставке. До этого было письмо преподавателей университета, представителей бизнес-элиты. Процедура началась. Но в военное время это невозможно, — прокомментировал ситуацию украинский политолог Игорь Тишкевич.

Впоследствии стало известно, что глава официального парламента объявил недействительным режим военного положения в стране.

После этого силовики приостановили штурм здания. По всей вероятности, президенту Южной Кореи вскоре объявят импичмент.

Что известно о решении Юн Сок Йоля

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль официально объявил о введении военного положения в стране.

Во время телеобращения к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он.

Следует отметить, что Демократическая партия уже созвала экстренное заседание своих законодателей после заявления Юна.

Что интересно, на этом фоне диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Южная Корея не передает Украине оружие — объяснение посла
Почему Южная Корея не передает Украине оружие — объяснение посла
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Южная Корея после победы Трампа может изменить решение по Украине
Южная Корея после победы Трампа может изменить решение по Украине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Северная Корея расширяет производство баллистических ракет для передачи РФ
Северная Корея расширяет производство баллистических ракет для передачи РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?