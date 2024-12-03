Cпецназначенцы устроили штурм парламента Южной Кореи — видео

Парламент Южной Кореи выступил против решения президента страны Юн Сок Йоля по поводу неожиданного введения военного положения в стране и требует его отмены. На этом фоне силовики, подконтрольные главе государства, начали штурмовать здание.
Главные тезисы
- Силовики, подконтрольные президенту, штурмовали здание Нацасамблеи, выполняя приказ главы государства.
- Уменьшение рейтинга Юн Сок Йоля до 24-25% и активные призывы к отставке увеличивают вероятность его импичмента.
- Диктатор КНДР Ким Чен Ын неожиданно обратился к президенту Южной Кореи на фоне последних событий.
Что происходит в Южной Корее
Согласно последним данным, парламент Южной Кореи проголосовал "за" отмену военного положения — в общей сложности набрано 190 голосов.
Согласно Конституции президент должен отменить указ после голосования.
На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.
Местные СМИ указывают на то, что существует серьезная угроза властям, особенно после того, как в 2023 году Юн Сок Ель наложил запрет на расследование коррупционных схем, в которых он замешан вместе с женой.
Впоследствии стало известно, что глава официального парламента объявил недействительным режим военного положения в стране.
После этого силовики приостановили штурм здания. По всей вероятности, президенту Южной Кореи вскоре объявят импичмент.
Что известно о решении Юн Сок Йоля
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль официально объявил о введении военного положения в стране.
Во время телеобращения к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
Следует отметить, что Демократическая партия уже созвала экстренное заседание своих законодателей после заявления Юна.
Что интересно, на этом фоне диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".
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