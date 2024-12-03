Cпецпризначенці влаштували штурм парламенту Південної Кореї — відео

Парламент Південної Кореї виступив проти рішення президента країни Юн Сок Йоля щодо неочікуваного введення воєнного стану в країні й вимагає його скасування. На цьому тлі силовики, які підконтрольні главі держави, почали штурмувати будівлю.
Головні тези:
- Силовики, підконтрольні президенту, штурмували будівлю Нацасамблеї, виконуючи наказ глави держави.
- Зменшення рейтингу Юн Сок Йоля до 24-25% і активні заклики до відставки збільшують ймовірність його імпічменту.
- Диктатор КНДР Кім Чен Ин неочікувано звернувся до президента Південної Кореї на тлі останніх подій.
Що відбувається у Південній Кореї
Згідно з останніми даними, парламент Південної Кореї проголосував "за" скасування воєнного стану — загалом набрано 190 голосів.
Відповідно до Конституції, президент повинен скасувати указ після голосування.
На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.
Місцеві ЗМІ вказують на те, що наразі існує серйозна загроза владі, особливо після того, як 2023 року Юн Сок Єль наклав заборону на розслідування корупційних схем, у яких він замішаний разом із дружиною.
Згодом стало відомо, що очільник парламенту офіційного оголосив недійсним режим воєнного стану в країні.
Після цього силовики припинили штурм будівлі. Цілком ймовірно, президенту Південної Кореї незабаром оголосять імпічмент.
Що відомо про рішення Юн Сок Йоля
3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль офіційно оголосив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.
Під час телезвернення до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".
Варто зазначити, що Демократична партія уже скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.
Що цікаво, на цьому тлі диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.
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