Cпецпризначенці влаштували штурм парламенту Південної Кореї — відео

Парламент Південної Кореї виступив проти рішення президента країни Юн Сок Йоля щодо неочікуваного введення воєнного стану в країні й вимагає його скасування. На цьому тлі силовики, які підконтрольні главі держави, почали штурмувати будівлю.

Що відбувається у Південній Кореї

Згідно з останніми даними, парламент Південної Кореї проголосував "за" скасування воєнного стану — загалом набрано 190 голосів.

Відповідно до Конституції, президент повинен скасувати указ після голосування.

На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.

Місцеві ЗМІ вказують на те, що наразі існує серйозна загроза владі, особливо після того, як 2023 року Юн Сок Єль наклав заборону на розслідування корупційних схем, у яких він замішаний разом із дружиною.

У 2024 році тема "імпічменту" почала набирати обертів. Рейтинг Юн Сок Йоль знизився до 24-25%. У жовтні активісти зібрали понад мільйон підписів під петицією із закликом до відставки. До цього був лист викладачів університету, представників бізнес-еліти. Процедура почалася. Але під час воєнного часу це неможливо, — прокоментував ситуацію український політолог Ігор Тишкевич. Поширити

Згодом стало відомо, що очільник парламенту офіційного оголосив недійсним режим воєнного стану в країні.

Після цього силовики припинили штурм будівлі. Цілком ймовірно, президенту Південної Кореї незабаром оголосять імпічмент.

Що відомо про рішення Юн Сок Йоля

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль офіційно оголосив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

Під час телезвернення до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан, — сказав він. Поширити

Варто зазначити, що Демократична партія уже скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.