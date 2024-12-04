Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Він запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Чому міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Як зазначається, міністр оголосив про відставку в офіційному документі, який розіслали журналістам.

Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту, — заявив Кім Йон Хен. Поширити

Повідомляється, що міністр оборони особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Міністр наголосив, що всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями воєнного стану, виконували його вказівки, і додав, що "вся відповідальність лежить на ньому".

Останні події в Південній Кореї — найважливіше

3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан, — сказав він. Поширити

Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.

На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.