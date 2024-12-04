Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Він запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.
Головні тези:
- Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку, взявши на себе відповідальність за ситуації, пов’язані з воєнним станом.
- Президент Південної Кореї оголосив про введення надзвичайного воєнного стану для захисту країни від комуністичних сил Північної Кореї.
- Рішення про введення воєнного стану викликало протистояння у парламенті, що призвело до скасування цього заходу.
- Останні події в Південній Кореї свідчать про напружену політичну ситуацію в країні, зокрема штурм будівлі Нацасамблеї та конфлікт із спецпризначенцями.
- Диктатор КНДР Кім Чен Ін втрутився у внутрішні справи Південної Кореї, закликавши припинити тиск на свободу, що додатково ускладнює ситуацію у регіоні.
Чому міністр оборони Південної Кореї подав у відставку
Як зазначається, міністр оголосив про відставку в офіційному документі, який розіслали журналістам.
Повідомляється, що міністр оборони особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.
Міністр наголосив, що всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями воєнного стану, виконували його вказівки, і додав, що "вся відповідальність лежить на ньому".
Останні події в Південній Кореї — найважливіше
3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.
За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".
Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.
На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.
Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-