Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку
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Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку
Джерело:  Yonhap

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Він запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Головні тези:

  • Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку, взявши на себе відповідальність за ситуації, пов’язані з воєнним станом.
  • Президент Південної Кореї оголосив про введення надзвичайного воєнного стану для захисту країни від комуністичних сил Північної Кореї.
  • Рішення про введення воєнного стану викликало протистояння у парламенті, що призвело до скасування цього заходу.
  • Останні події в Південній Кореї свідчать про напружену політичну ситуацію в країні, зокрема штурм будівлі Нацасамблеї та конфлікт із спецпризначенцями.
  • Диктатор КНДР Кім Чен Ін втрутився у внутрішні справи Південної Кореї, закликавши припинити тиск на свободу, що додатково ускладнює ситуацію у регіоні.

Чому міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Як зазначається, міністр оголосив про відставку в офіційному документі, який розіслали журналістам.

Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту, — заявив Кім Йон Хен.

Повідомляється, що міністр оборони особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Міністр наголосив, що всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями воєнного стану, виконували його вказівки, і додав, що "вся відповідальність лежить на ньому".

Останні події в Південній Кореї — найважливіше

3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан, — сказав він.

Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.

На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.

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