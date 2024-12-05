Полиция начала расследование против президента Южной Кореи

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении президента страны Юн Сок Йола после объявления военного положения. Его обвиняют в государственной измене.

В Южной Корее начато расследование против президента Юн Сок Йола

Как отмечает издание, расследование стартовало после получения двух официальных жалоб:

от оппозиционной партии "Восстановление Кореи";

от группы из 59 общественных активистов.

В поданных обращениях, кроме президента, обвинения выдвинуты также:

бывшему министру обороны Киму Йон Хену;

начальнику штаба армии генералу Пак Ан Су;

министру внутренних дел Ли Сан Мину.

Их подозревают в государственной измене и других преступлениях, связанных с введением и последующей отменой военного положения, которое было объявлено в ночь на 4 декабря.

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3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он. Поделиться

Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".