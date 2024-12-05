Полиция начала расследование против президента Южной Кореи

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении президента страны Юн Сок Йола после объявления военного положения. Его обвиняют в государственной измене.
Главные тезисы
- Полиция Южной Кореи начала расследование обвинений в государственной измене против президента Юн Сок Йола.
- Расследование стартовало после объявления военного положения, которое было упразднено парламентом страны.
- Президент Юн Сок Йоль анонсировал введение чрезвычайного военного положения, вызвавшее серию протестов и столкновений в Сеуле.
- Диктатор Северной Кореи призвал президента Южной Кореи прекратить давление на свободу.
- Расследование также затронуло бывшего министра обороны, начальника штаба армии и министра внутренних дел, предъявив к ним обвинения в государственной измене и других преступлениях.
В Южной Корее начато расследование против президента Юн Сок Йола
Как отмечает издание, расследование стартовало после получения двух официальных жалоб:
от оппозиционной партии "Восстановление Кореи";
от группы из 59 общественных активистов.
В поданных обращениях, кроме президента, обвинения выдвинуты также:
бывшему министру обороны Киму Йон Хену;
начальнику штаба армии генералу Пак Ан Су;
министру внутренних дел Ли Сан Мину.
Их подозревают в государственной измене и других преступлениях, связанных с введением и последующей отменой военного положения, которое было объявлено в ночь на 4 декабря.
Последние события в Южной Корее — самое важное
3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.
По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.
На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.
Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".
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