Полиция начала расследование против президента Южной Кореи
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Мир
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Полиция начала расследование против президента Южной Кореи

Полиция начала расследование против президента Южной Кореи
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Источник:  Yonhap

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении президента страны Юн Сок Йола после объявления военного положения. Его обвиняют в государственной измене.

Главные тезисы

  • Полиция Южной Кореи начала расследование обвинений в государственной измене против президента Юн Сок Йола.
  • Расследование стартовало после объявления военного положения, которое было упразднено парламентом страны.
  • Президент Юн Сок Йоль анонсировал введение чрезвычайного военного положения, вызвавшее серию протестов и столкновений в Сеуле.
  • Диктатор Северной Кореи призвал президента Южной Кореи прекратить давление на свободу.
  • Расследование также затронуло бывшего министра обороны, начальника штаба армии и министра внутренних дел, предъявив к ним обвинения в государственной измене и других преступлениях.

В Южной Корее начато расследование против президента Юн Сок Йола

Как отмечает издание, расследование стартовало после получения двух официальных жалоб:

  • от оппозиционной партии "Восстановление Кореи";

  • от группы из 59 общественных активистов.

В поданных обращениях, кроме президента, обвинения выдвинуты также:

  • бывшему министру обороны Киму Йон Хену;

  • начальнику штаба армии генералу Пак Ан Су;

  • министру внутренних дел Ли Сан Мину.

Их подозревают в государственной измене и других преступлениях, связанных с введением и последующей отменой военного положения, которое было объявлено в ночь на 4 декабря.

Последние события в Южной Корее — самое важное

3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он.

Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".

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