Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї

Поліція Південної Кореї розпочала слідчі дії щодо президента країни Юн Сок Йола після оголошення воєнного стану. Його звинувачують у державній зраді.

У Південній Кореї розпочато розслідування проти президента Юн Сок Йола

Як зазначає видання, розслідування стартувало після отримання двох офіційних скарг:

від опозиційної партії "Відновлення Кореї";

від групи з 59 громадських активістів.

У поданих зверненнях, окрім президента, звинувачення висунуті також:

колишньому міністру оборони Кіму Йон Хену;

начальнику штабу армії генералу Пак Ан Су;

міністру внутрішніх справ Лі Сан Міну.

Їх підозрюють у державній зраді та інших злочинах, пов’язаних із запровадженням та подальшим скасуванням воєнного стану, який був оголошений у ніч на 4 грудня.

Останні події в Південній Кореї — найважливіше

3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан, — сказав він. Поширити

Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.

На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.