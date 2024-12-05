Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї

Поліція Південної Кореї розпочала слідчі дії щодо президента країни Юн Сок Йола після оголошення воєнного стану. Його звинувачують у державній зраді.
Головні тези:
- Розслідування проти президента Південної Кореї Юн Сок Йола стартувало після оголошення воєнного стану в країні.
- Звинувачення також висунуті у колишнього міністра оборони, начальника штабу армії та міністра внутрішніх справ.
- Президент Юн Сок Йоль анонсував введення надзвичайного воєнного стану, який був скасований парламентом країни.
- Під час оголошення воєнного стану сталася серія протестів та сутичок в Сеулі.
- Диктатор Північної Кореї закликав президента Південної Кореї припинити тиск на свободу.
У Південній Кореї розпочато розслідування проти президента Юн Сок Йола
Як зазначає видання, розслідування стартувало після отримання двох офіційних скарг:
від опозиційної партії "Відновлення Кореї";
від групи з 59 громадських активістів.
У поданих зверненнях, окрім президента, звинувачення висунуті також:
колишньому міністру оборони Кіму Йон Хену;
начальнику штабу армії генералу Пак Ан Су;
міністру внутрішніх справ Лі Сан Міну.
Їх підозрюють у державній зраді та інших злочинах, пов’язаних із запровадженням та подальшим скасуванням воєнного стану, який був оголошений у ніч на 4 грудня.
Останні події в Південній Кореї — найважливіше
3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.
За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".
Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.
На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.
Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.
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