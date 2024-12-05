Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї
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Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї

Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї
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Джерело:  Yonhap

Поліція Південної Кореї розпочала слідчі дії щодо президента країни Юн Сок Йола після оголошення воєнного стану. Його звинувачують у державній зраді.

Головні тези:

  • Розслідування проти президента Південної Кореї Юн Сок Йола стартувало після оголошення воєнного стану в країні.
  • Звинувачення також висунуті у колишнього міністра оборони, начальника штабу армії та міністра внутрішніх справ.
  • Президент Юн Сок Йоль анонсував введення надзвичайного воєнного стану, який був скасований парламентом країни.
  • Під час оголошення воєнного стану сталася серія протестів та сутичок в Сеулі.
  • Диктатор Північної Кореї закликав президента Південної Кореї припинити тиск на свободу.

У Південній Кореї розпочато розслідування проти президента Юн Сок Йола

Як зазначає видання, розслідування стартувало після отримання двох офіційних скарг:

  • від опозиційної партії "Відновлення Кореї";

  • від групи з 59 громадських активістів.

У поданих зверненнях, окрім президента, звинувачення висунуті також:

  • колишньому міністру оборони Кіму Йон Хену;

  • начальнику штабу армії генералу Пак Ан Су;

  • міністру внутрішніх справ Лі Сан Міну.

Їх підозрюють у державній зраді та інших злочинах, пов’язаних із запровадженням та подальшим скасуванням воєнного стану, який був оголошений у ніч на 4 грудня.

Останні події в Південній Кореї — найважливіше

3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан, — сказав він.

Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.

На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.

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