Президенту Південної Кореї заборонили покидати країну

Що відомо про розслідування скандальних дій президента Південної Кореї

Мін’юст Південної Кореї заборонив президенту покидати країну до завершення слідства стосовно звинувачень глави держави у державній зраді, після безпідставного запровадження ним воєнного стану минулого тижня.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

У поліції Південної Кореї також заявили, що розглянуть аналогічну заборону дружині президента Південної Кореї.

Що відомо про звинувачення у бік президента Південної Кореї

Прокуратура Південної Кореї оголосила президенту Юн Сок Йолю підозру у державній зраді та зловживанні владою.

Перед тим прокуратура вже заарештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за його ймовірну роль у оголошенні президентом воєнного стану.

3 грудня Юн запровадив надзвичайний стан для протистояння «антидержавними силами» та політичним опонентам.

Однак через шість годин, після відмови парламенту схвалити указ, він скасував своє рішення. Згодом він вибачився перед громадянами за своє рішення, однак відмовився йти у відставку, попри сильний політичний тиск, зокрема з боку членів його власної правлячої партії.

У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.

Того ж дня парламент Південної Кореї не проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.