Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили покидати країну на тлі висунення звинувачень у державній зраді.
Головні тези:
- Президенту Південної Кореї заборонили покидати країну на тлі звинувачень у державній зраді та запровадженні воєнного стану.
- Прокуратура оголосила президенту підозру у державній зраді та зловживанні владою, арештувавши колишнього міністра оборони.
- Після відмови парламенту схвалити воєнний стан, президент вибачився перед громадянами, але відмовився йти у відставку, що спричинило сильний політичний тиск.
- Президент обіцяв не повторювати оголошення воєнного стану у майбутньому, після чого парламент не проголосував за його імпічмент.
- Лідер правлячої партії заявив, що президент все-таки піде у відставку попри відсутність підтримки в парламенті.
Що відомо про розслідування скандальних дій президента Південної Кореї
Мін’юст Південної Кореї заборонив президенту покидати країну до завершення слідства стосовно звинувачень глави держави у державній зраді, після безпідставного запровадження ним воєнного стану минулого тижня.
У поліції Південної Кореї також заявили, що розглянуть аналогічну заборону дружині президента Південної Кореї.
Що відомо про звинувачення у бік президента Південної Кореї
Прокуратура Південної Кореї оголосила президенту Юн Сок Йолю підозру у державній зраді та зловживанні владою.
Перед тим прокуратура вже заарештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за його ймовірну роль у оголошенні президентом воєнного стану.
3 грудня Юн запровадив надзвичайний стан для протистояння «антидержавними силами» та політичним опонентам.
Однак через шість годин, після відмови парламенту схвалити указ, він скасував своє рішення. Згодом він вибачився перед громадянами за своє рішення, однак відмовився йти у відставку, попри сильний політичний тиск, зокрема з боку членів його власної правлячої партії.
У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.
Того ж дня парламент Південної Кореї не проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.
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