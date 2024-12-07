Близько 100 тис людей зібрались перед Національною асамблеєю у столиці Південної Кореї Сеулі, вимагаючи від чинного президента Юн Сук Йоля піти у відставку.

Як проходять протести із вимогою відставки президента Південної Кореї

Парламент країни скликав пленарне засідання, на якому має бути розглянута пропозиція щодо процедури імпічменту через спробу президента Юн Сук Йоля встановити воєнний стан в країні без законних на це підстав.

Недивлячись на холодну погоду, представники громадських груп, профспілки, студенти та багато громадян заповнили вулиці в районі Асамблеї у західному Сеулі, тримаючи плакати із закликами до відставки Юн Сук Йоля.

06.12.2024 В Южной Корее прошла акция протеста против президента Юн Сок Ёля После объявления о введении военного положения демонстранты поддержали внесенное оппозиционными партиями в Национальное собрание предложение об отстранение от должности президента Юн Сок Ёля.

За інформацією південнокорейських ЗМІ, загальні збори, скликані парламентом, мають відбутись у суботу ввечері.

Сьогодні, прямо тут, ми відзначимо кінець Юн Сок Йоля. Покараємо його ще потужнішими протестами, — заявив лідер місцевої конфедерації профспілок Ян Гюн Су. Поширити

За інформацією поліції, станом на 17:30 за місцевим часом протести підтримали не менше 149 тис людей.

Ми згодні з імпічментом президента за порушення конституційного порядку через неконституційне оголошення воєнного стану, — заявляють представники корейської асоціації адвокатів. Поширити

Що відомо про результати розгляду у парламенті процедури імпічменту Юн Сук Йолю

Між тим у парламенті не змогли прийняти рішення стосовно відставки президента, оскільки його партія у повному складі бойкотувала засідання.