Близько 100 тис людей зібрались перед Національною асамблеєю у столиці Південної Кореї Сеулі, вимагаючи від чинного президента Юн Сук Йоля піти у відставку.
Головні тези:
- Понад 100 тис жителів Південної Кореї вийшли на протести перед Національною асамблеєю у столиці Сеулі, вимагаючи відставки президента Юн Сук Йоля.
- Парламент скликав засідання щодо процедури імпічменту через спробу президента встановити воєнний стан без законних підстав.
- Попри бойкот президентської партії, громадяни продовжують протести та вимагають відставки Юн Сук Йоля.
- Після невдачі у парламенті з імпічментом президента, громадяни продовжують боротьбу за зміни у країні.
- За інформацією поліції, протести підтримали не менше 149 тисяч людей, які вимагають відставки президента за порушення конституційного порядку.
Як проходять протести із вимогою відставки президента Південної Кореї
Парламент країни скликав пленарне засідання, на якому має бути розглянута пропозиція щодо процедури імпічменту через спробу президента Юн Сук Йоля встановити воєнний стан в країні без законних на це підстав.
Недивлячись на холодну погоду, представники громадських груп, профспілки, студенти та багато громадян заповнили вулиці в районі Асамблеї у західному Сеулі, тримаючи плакати із закликами до відставки Юн Сук Йоля.
За інформацією південнокорейських ЗМІ, загальні збори, скликані парламентом, мають відбутись у суботу ввечері.
За інформацією поліції, станом на 17:30 за місцевим часом протести підтримали не менше 149 тис людей.
Що відомо про результати розгляду у парламенті процедури імпічменту Юн Сук Йолю
Між тим у парламенті не змогли прийняти рішення стосовно відставки президента, оскільки його партія у повному складі бойкотувала засідання.
Для імпічменту необхідно 200 із 300 голосів депутатів, проте представники президентської партії, яка займає 108 місць у парламенті, почали покидати залу Національної асамблеї перед винесенням цього законопроєкту.
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