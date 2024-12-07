Тысячи жителей Южной Кореи вышли на антипрезидентские протесты
Категория
Мир
Дата публикации

Тысячи жителей Южной Кореи вышли на антипрезидентские протесты

Протесты в Южной Корее
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Источник:  Yonhap

Около 100 тыс человек собрались перед Национальной ассамблеей в столице Южной Кореи Сеуле, требуя от действующего президента Юн Сук Йоля уйти в отставку.

Главные тезисы

  • Более 100 тыс жителей Южной Кореи вышли на антипрезидентские протесты в Сеуле, требуя отставки президента Юн Сук Йоля.
  • Парламент страны созвал заседание по процедуре импичмента из-за попытки президента установить военное положение без законных оснований.
  • Президентская партия бойкотирует решение об отставке, но граждане продолжают протесты и требуют ухода Юн Сук Йоля.
  • Протесты поддержали не менее 149 тысяч человек, требующих отставки президента за нарушение конституционного порядка.
  • Парламент не смог принять решение об отставке президента из-за бойкота президентской партии, необходимо 200 голосов для импичмента.

Как проходят протесты с требованием отставки президента Южной Кореи

Парламент страны созвал пленарное заседание, на котором должно быть рассмотрено предложение о процедуре импичмента из-за попытки президента Юн Сук Йоля установить военное положение в стране без законных на это оснований.

Не смотря на холодную погоду, представители общественных групп, профсоюзы, студенты и многие граждане заполнили улицы в районе Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к отставке Юн Сук Йоля.

06.12.2024

В Южной Корее прошла акция протеста против президента Юн Сок Ёля

После объявления о введении военного положения демонстранты поддержали внесенное оппозиционными партиями в Национальное собрание предложение об отстранение от должности президента Юн Сок Ёля.

По информации южнокорейских СМИ, общее собрание, созванное парламентом, должно состояться в субботу вечером.

Сегодня, прямо здесь, мы отметим конец Юн Сок Йоля. Накажем его еще более мощными протестами, — заявил лидер местной конфедерации профсоюзов Ян Гюн Су.

По информации полиции, по состоянию на 17:30 по местному времени протесты поддержали не менее 149 тысяч человек.

Мы согласны с импичментом президента за нарушение конституционного порядка из-за неконституционного объявления военного положения, заявляют представители корейской ассоциации адвокатов.

Что известно о результатах рассмотрения в парламенте процедуры импичмента Юн Сук Йолю

Между тем, в парламенте не смогли принять решения об отставке президента, поскольку его партия в полном составе бойкотировала заседание.

Для импичмента необходимо 200 из 300 голосов депутатов, однако представители президентской партии, занимающей 108 мест в парламенте, начали покидать зал Национальной ассамблеи перед вынесением этого законопроекта.

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