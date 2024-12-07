Около 100 тыс человек собрались перед Национальной ассамблеей в столице Южной Кореи Сеуле, требуя от действующего президента Юн Сук Йоля уйти в отставку.

Как проходят протесты с требованием отставки президента Южной Кореи

Парламент страны созвал пленарное заседание, на котором должно быть рассмотрено предложение о процедуре импичмента из-за попытки президента Юн Сук Йоля установить военное положение в стране без законных на это оснований.

Не смотря на холодную погоду, представители общественных групп, профсоюзы, студенты и многие граждане заполнили улицы в районе Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к отставке Юн Сук Йоля.

06.12.2024 В Южной Корее прошла акция протеста против президента Юн Сок Ёля После объявления о введении военного положения демонстранты поддержали внесенное оппозиционными партиями в Национальное собрание предложение об отстранение от должности президента Юн Сок Ёля.

По информации южнокорейских СМИ, общее собрание, созванное парламентом, должно состояться в субботу вечером.

Сегодня, прямо здесь, мы отметим конец Юн Сок Йоля. Накажем его еще более мощными протестами, — заявил лидер местной конфедерации профсоюзов Ян Гюн Су. Поделиться

По информации полиции, по состоянию на 17:30 по местному времени протесты поддержали не менее 149 тысяч человек.

Мы согласны с импичментом президента за нарушение конституционного порядка из-за неконституционного объявления военного положения, заявляют представители корейской ассоциации адвокатов. Поделиться

Что известно о результатах рассмотрения в парламенте процедуры импичмента Юн Сук Йолю

Между тем, в парламенте не смогли принять решения об отставке президента, поскольку его партия в полном составе бойкотировала заседание.