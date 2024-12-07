Около 100 тыс человек собрались перед Национальной ассамблеей в столице Южной Кореи Сеуле, требуя от действующего президента Юн Сук Йоля уйти в отставку.
Главные тезисы
- Более 100 тыс жителей Южной Кореи вышли на антипрезидентские протесты в Сеуле, требуя отставки президента Юн Сук Йоля.
- Парламент страны созвал заседание по процедуре импичмента из-за попытки президента установить военное положение без законных оснований.
- Президентская партия бойкотирует решение об отставке, но граждане продолжают протесты и требуют ухода Юн Сук Йоля.
- Протесты поддержали не менее 149 тысяч человек, требующих отставки президента за нарушение конституционного порядка.
- Парламент не смог принять решение об отставке президента из-за бойкота президентской партии, необходимо 200 голосов для импичмента.
Как проходят протесты с требованием отставки президента Южной Кореи
Парламент страны созвал пленарное заседание, на котором должно быть рассмотрено предложение о процедуре импичмента из-за попытки президента Юн Сук Йоля установить военное положение в стране без законных на это оснований.
Не смотря на холодную погоду, представители общественных групп, профсоюзы, студенты и многие граждане заполнили улицы в районе Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к отставке Юн Сук Йоля.
По информации южнокорейских СМИ, общее собрание, созванное парламентом, должно состояться в субботу вечером.
По информации полиции, по состоянию на 17:30 по местному времени протесты поддержали не менее 149 тысяч человек.
Что известно о результатах рассмотрения в парламенте процедуры импичмента Юн Сук Йолю
Между тем, в парламенте не смогли принять решения об отставке президента, поскольку его партия в полном составе бойкотировала заседание.
Для импичмента необходимо 200 из 300 голосов депутатов, однако представители президентской партии, занимающей 108 мест в парламенте, начали покидать зал Национальной ассамблеи перед вынесением этого законопроекта.
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