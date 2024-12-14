Президенту Южной Кореи объявили импичмент
Категория
Политика
Дата публикации

Президенту Южной Кореи объявили импичмент

Юн Сок Йоль
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Источник:  Yonhap

Парламент Южной Кореи со второй попытки одобрил импичмент президенту Юн Сок Йолю, обвиняемому в государственной измене из-за попытки безосновательного объявления военного положения.

Главные тезисы

  • Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля из-за обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью.
  • Конституционный суд должен в течение 180 дней решить, лишить ли окончательно президента должности или восстановить его в полномочиях.
  • Прокуратура объявила президенту подозрение в государственной измене, после того как он попытался объявить военное положение безосновательно.
  • Политический кризис в Южной Корее усугубился после введения чрезвычайного положения президентом, что вызвало общественное возмущение и привело к неодобрению парламента.
  • Минюст запретил президенту покидать страну до завершения следствия по обвинениям в государственной измене и злоупотреблении властью.

Что известно об импичменте президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю

Отмечается, что импичмент главе государства поддержали 204 депутата, в то время как против этого выступили 85 парламентариев.

После объявления импичмента Юн Сок Йоля временно отстранят от должности.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Йолю
Юн Сок Йоль

В течение 180 дней Конституционный суд вынужден будет определить, окончательно лишать Юн Сук Йоля президентской должности или восстановить его полномочия.

Обязанности президента будет временно выполнять премьер-министр.

Что известно о политическом кризисе в Южной Корее

Прокуратура Южной Кореи объявила президенту Юн Сок Йолю подозрение в государственной измене и злоупотреблении властью.

До этого прокуратура уже арестовала бывшего министра обороны Ким Йон Хена за его вероятную роль в объявлении президентом военного положения.

3 декабря Юн ввел чрезвычайное положение для противостояния антигосударственными силами и политическим оппонентам.

Однако спустя шесть часов, после отказа парламента одобрить указ, он отменил свое решение.

В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобное.

Минюст Южной Кореи запретил президенту покидать страну до завершения следствия по обвинениям главы государства в государственной измене, после безосновательного введения им военного положения на прошлой неделе.

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