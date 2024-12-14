Парламент Южной Кореи со второй попытки одобрил импичмент президенту Юн Сок Йолю, обвиняемому в государственной измене из-за попытки безосновательного объявления военного положения.

Что известно об импичменте президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю

Отмечается, что импичмент главе государства поддержали 204 депутата, в то время как против этого выступили 85 парламентариев.

После объявления импичмента Юн Сок Йоля временно отстранят от должности.

Юн Сок Йоль

В течение 180 дней Конституционный суд вынужден будет определить, окончательно лишать Юн Сук Йоля президентской должности или восстановить его полномочия.

Обязанности президента будет временно выполнять премьер-министр.

Что известно о политическом кризисе в Южной Корее

Прокуратура Южной Кореи объявила президенту Юн Сок Йолю подозрение в государственной измене и злоупотреблении властью.

До этого прокуратура уже арестовала бывшего министра обороны Ким Йон Хена за его вероятную роль в объявлении президентом военного положения.

3 декабря Юн ввел чрезвычайное положение для противостояния антигосударственными силами и политическим оппонентам.

Однако спустя шесть часов, после отказа парламента одобрить указ, он отменил свое решение.

В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобное.

Минюст Южной Кореи запретил президенту покидать страну до завершения следствия по обвинениям главы государства в государственной измене, после безосновательного введения им военного положения на прошлой неделе.