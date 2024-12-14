Парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, якого звинувачують у державній зраді через спробу безпідставного оголошення воєнного стану.

Що відомо про імпічмент президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю

Зазначається, що імпічмент главі держави підтримало 204 депутати, тоді як проти цього виступили 85 парламентарів.

Після оголошення імпічменту Юн Сок Йоля тимчасово відсторонять від посади.

Юн Сок Йоль

Протягом 180 днів Конституційний суд змушений буде визначити, чи остаточно позбавляти Юн Сук Йоля президентської посади, або ж відновити його повноваження.

Обов’язки президента тимчасово виконуватиме прем’єр-міністр.

Що відомо про політичну кризу у Південній Кореї

Прокуратура Південної Кореї оголосила президенту Юн Сок Йолю підозру у державній зраді та зловживанні владою.

Перед тим прокуратура вже заарештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за його ймовірну роль у оголошенні президентом воєнного стану.

3 грудня Юн запровадив надзвичайний стан для протистояння «антидержавними силами» та політичним опонентам.

Однак через шість годин, після відмови парламенту схвалити указ, він скасував своє рішення. Згодом він вибачився перед громадянами за своє рішення, однак відмовився йти у відставку, попри сильний політичний тиск, зокрема з боку членів його власної правлячої партії.

У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.

Мін’юст Південної Кореї заборонив президенту покидати країну до завершення слідства стосовно звинувачень глави держави у державній зраді, після безпідставного запровадження ним воєнного стану минулого тижня.