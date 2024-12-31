Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест Юн Сок Йоля

Как отмечается, Юн Сок Йоля подозревают в мятеже, государственной измене и злоупотреблении властью. Ордер на арест был выдан после того, как он проигнорировал три вызова на допрос.

У следователей есть время до 6 января для выполнения ордера, после чего могут обратиться в суд для его продления.

Выполнение ордера усложняется из-за сопротивления службы безопасности Юн Сок Йоля и его сторонников. Ранее служба безопасности заблокировала доступ следователей в президентский офис и частную резиденцию отстраненного президента, где планировались обыски.

Юристы Юн Сок Йоля заявляют, что следователи превышают свои полномочия, поскольку, по их словам, введение военного положения является конституционным правом президента.

Что этому предшествовало

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение, мотивируя это необходимостью защиты страны от "коммунистических сил". В своем обращении он не уточнил никакой конкретной угрозы со стороны КНДР, сосредоточившись на внутренних политических оппонентах.

4 декабря Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту отменить военное положение. В ответ Юн Сок Йоль заявил о прекращении этого мероприятия.

Оппозиционная Демократическая партия рассматривала возможность обвинить Юна в государственной измене и инициировать процедуру импичмента.

6 декабря лидер правящей партии призвал немедленно отстранить президента от исполнения обязанностей, отметив, что во время действия военного положения Юн приказал арестовать нескольких известных политиков.

7 декабря Юн Сок Йоль в обращении к нации выразил "искреннее сожаление" за свое решение объявить военное положение, которое вызвало значительную обеспокоенность общественности. Он пообещал избегать подобных решений в будущем.

В тот же день парламент Южной Кореи не поддержал импичмент президента. В то же время лидер правящей партии заявил, что Юн Сок Йоль, вероятно, подаст в отставку.