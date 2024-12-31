Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля через запровадження короткочасного воєнного стану 3 грудня.

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт Юн Сок Йоля

Як зазначається, Юн Сок Йоля підозрюють у заколоті, державній зраді та зловживанні владою. Ордер на арешт було видано після того, як він проігнорував три виклики на допит.

Слідчі мають час до 6 січня для виконання ордера, після чого можуть звернутися до суду для його продовження.

Виконання ордера ускладнюється через опір служби безпеки Юн Сок Йоля та його прихильників. Раніше служба безпеки заблокувала доступ слідчих до президентського офісу та приватної резиденції відстороненого президента, де планувалися обшуки.

Юристи Юн Сок Йоля заявляють, що слідчі перевищують свої повноваження, оскільки, за їхніми словами, запровадження воєнного стану є конституційним правом президента.

Що цьому передувало

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан, мотивуючи це необхідністю захисту країни від "комуністичних сил". У своєму телезверненні він не уточнив жодної конкретної загрози з боку КНДР, зосередившись на внутрішніх політичних опонентах.

4 грудня Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента скасувати воєнний стан. У відповідь Юн Сок Йоль заявив про припинення дії цього заходу.

Опозиційна Демократична партія розглядала можливість звинуватити Юна у державній зраді та ініціювати процедуру імпічменту.

6 грудня лідер правлячої партії закликав негайно відсторонити президента від виконання обов’язків, зазначивши, що під час дії воєнного стану Юн наказав заарештувати кількох відомих політиків.

7 грудня Юн Сок Йоль у зверненні до нації висловив "щирий жаль" за своє рішення оголосити воєнний стан, яке викликало значне занепокоєння громадськості. Він пообіцяв уникати подібних рішень у майбутньому.

Того ж дня парламент Південної Кореї не підтримав імпічмент президента. Водночас лідер правлячої партії заявив, що Юн Сок Йоль, ймовірно, подасть у відставку.