Ключова опозиційна партія Південної Кореї погрожує ініціювати процедуру імпічменту виконуючого обов'язки президента Хан Док Су у разі, якщо він офіційно не оприлюднить закон про початок розслідування щодо спроби президента Юн Сок Йоля безпідставно ввести воєнний стан.

Що відомо про погрози імпічментом виконуючому обов’язки президента Південної Кореї

Зусиллями ключової опозиційної сили Південної Кореї — Демократичної партії у грудні цього року було прийнято законопроєкт щодо призначення спецпрокурора для висунення звинувачень президенту Юн Сок Йолю у заколоті.

Партія, яка звинуватила Хана в пособництві спробі Юна запровадити воєнний стан і заявила на нього в поліцію, попередила, що “негайно розпочне процедуру імпічменту” проти виконувача обов'язків президента, якщо закон не буде офіційно оприлюднено до вівторка, 24 грудня.

Хан Док Су

Затримки показують, що прем'єр-міністр не має наміру дотримуватися конституції, і це рівнозначно визнанню того, що він діє як довірена особа ініціатора заколоту, — заявляє лідер Демократичної партії Пак Чан Де. Поширити

Що відомо про виконуючого обов’язки президента Південної Кореї Хан Док Су

Хан — технократ, який протягом 30 років обіймав керівні посади в південнокорейській політиці при консервативних і ліберальних президентах. Юн призначив його прем'єром у 2022 році.

Хан почав виконувати обов'язки президента замість відстороненого Юна, якому 14 грудня було оголошено імпічмент (тепер Конституційний суд має розглянути питання про відсторонення Юна від посади).

Раніше він заявляв, що намагався заблокувати оголошення воєнного стану, але вибачився за те, що не зміг цього зробити.

Пак також звинуватив Юна в тому, що той перешкоджає розгляду справи в Конституційному суді, неодноразово відмовляючись приймати судові документи.