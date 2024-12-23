Ключевая оппозиционная партия Южной Кореи угрожает инициировать процедуру импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су в случае, если он официально не обнародует закон о начале расследования попытки президента Юн Сок Йоля безосновательно ввести военное положение.
Главные тезисы
- Оппозиционная партия Южной Кореи грозит инициировать импичмент Хану Док Су из-за несоблюдения конституционных норм и задержки в рассмотрении дела в Конституционном суде.
- Лидер Демократической партии утверждает, что задержки с обнародованием закона свидетельствуют о нарушении конституции и сравнивает действия исполняющего обязанности президента с действиями доверенного лица мятежника.
- Хан Док Су, временный президент Южной Кореи, столкнулся с обвинениями в сотрудничестве с попыткой введения военного положения и намеренным несоблюдением конституции.
- Демократическая партия достигла принятия закона о назначении спецпрокурора для обвинения отстраненного президента Юн Сок Йоля в мятеже, чем обострила политическую напряженность в стране.
Что известно об угрозах импичмента исполняющему обязанности президента Южной Кореи
Усилиями ключевой оппозиционной силы Южной Кореи — Демократической партии в декабре этого года был принят законопроект о назначении спецпрокурора для предъявления обвинений президенту Юн Сок Йолю в мятеже.
Партия, которая обвинила Хана в пособничестве попытке Юна ввести военное положение и заявила на него в полицию, предупредила, что "немедленно начнет процедуру импичмента" против исполняющего обязанности президента, если закон не будет официально обнародован до вторника, 24 декабря.
Что известно об исполняющем обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су
Хан — технократ, занимавший в течение 30 лет руководящие должности в южнокорейской политике при консервативных и либеральных президентах. Юн назначил его премьером в 2022 году.
Хан начал исполнять обязанности президента вместо отстраненного Юна, которому 14 декабря был объявлен импичмент (теперь Конституционный суд должен рассмотреть вопрос об отстранении Юна от должности).
Ранее он заявлял, что пытался заблокировать объявление военного положения, но принес извинения за то, что не смог этого сделать.
Пак также обвинил Юна в том, что тот препятствует рассмотрению дела в Конституционном суде, не раз отказываясь принимать судебные документы.
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