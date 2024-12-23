Ключевая оппозиционная партия Южной Кореи угрожает инициировать процедуру импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су в случае, если он официально не обнародует закон о начале расследования попытки президента Юн Сок Йоля безосновательно ввести военное положение.

Что известно об угрозах импичмента исполняющему обязанности президента Южной Кореи

Усилиями ключевой оппозиционной силы Южной Кореи — Демократической партии в декабре этого года был принят законопроект о назначении спецпрокурора для предъявления обвинений президенту Юн Сок Йолю в мятеже.

Партия, которая обвинила Хана в пособничестве попытке Юна ввести военное положение и заявила на него в полицию, предупредила, что "немедленно начнет процедуру импичмента" против исполняющего обязанности президента, если закон не будет официально обнародован до вторника, 24 декабря.

Хан Док Су

Задержки показывают, что премьер-министр не намерен соблюдать конституцию, и это равнозначно признанию того, что он действует как доверенное лицо инициатора мятежа, — заявляет лидер Демократической партии Пак Чан Дэ. Поделиться

Что известно об исполняющем обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су

Хан — технократ, занимавший в течение 30 лет руководящие должности в южнокорейской политике при консервативных и либеральных президентах. Юн назначил его премьером в 2022 году.

Хан начал исполнять обязанности президента вместо отстраненного Юна, которому 14 декабря был объявлен импичмент (теперь Конституционный суд должен рассмотреть вопрос об отстранении Юна от должности).

Ранее он заявлял, что пытался заблокировать объявление военного положения, но принес извинения за то, что не смог этого сделать.

Пак также обвинил Юна в том, что тот препятствует рассмотрению дела в Конституционном суде, не раз отказываясь принимать судебные документы.