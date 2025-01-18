Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента
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Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента

Йоль
Джерело:  Yonhap

Суд у Південній Кореї 18 січня видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля. Раніше він отримав імпічмент після невдалої спроби запровадити воєнний стан.

Головні тези:

  • Суд у Південній Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля після невдалих спроб введення воєнного стану.
  • Звинувачення президента полягають в очоленні повстання та зловживанні владою в ході оголошення воєнного стану 3 грудня.
  • Прокуратура планує провести докладне розслідування і висунути звинувачення до закінчення 20-денного строку тримання під вартою.
  • Парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну 14 грудня, після чого його було відсторонено від обов'язків.
  • Події в Південній Кореї спричинили широку реакцію суспільства, яке вимагає справедливого розслідування та правосуддя.

Суд арештував президента Південної Кореї

Західний окружний суд Сеула видав ордер за звинуваченнями в тому, що Юн очолював повстання та зловживав своєю владою, коли він оголосив воєнний стан 3 грудня.

Після видачі ордера слідчі можуть тримати Юна під вартою до 20 днів, включаючи ті дні, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання у своїй резиденції в Сеулі в середу.

Управління з розслідування корупції для високопосадовців планує через 10 днів передати опіку Юна прокуратурі.

Очікується, що прокуратура проведе подальше розслідування щодо нього та висуне йому звинувачення до закінчення 20 днів.

Справа про заколот щодо президента Південної Кореї

3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання обмежити діяльність опозиції та ввести цензуру в медіа.

Однак уряд і парламент зобов'язали главу держави скасувати особливий режим. Юн вибачився за те, що ухвалив таке рішення. Загалом воєнний стан тривав близько 6 годин.

14 грудня парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну та відсторонив його від виконання обов'язків.

15 січня, правоохоронці з другої спроби проникли до маєтку президента й арештували його.

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