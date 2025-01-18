Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента

Суд у Південній Кореї 18 січня видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля. Раніше він отримав імпічмент після невдалої спроби запровадити воєнний стан.
Головні тези:
- Суд у Південній Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля після невдалих спроб введення воєнного стану.
- Звинувачення президента полягають в очоленні повстання та зловживанні владою в ході оголошення воєнного стану 3 грудня.
- Прокуратура планує провести докладне розслідування і висунути звинувачення до закінчення 20-денного строку тримання під вартою.
- Парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну 14 грудня, після чого його було відсторонено від обов'язків.
- Події в Південній Кореї спричинили широку реакцію суспільства, яке вимагає справедливого розслідування та правосуддя.
Суд арештував президента Південної Кореї
Західний окружний суд Сеула видав ордер за звинуваченнями в тому, що Юн очолював повстання та зловживав своєю владою, коли він оголосив воєнний стан 3 грудня.
Після видачі ордера слідчі можуть тримати Юна під вартою до 20 днів, включаючи ті дні, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання у своїй резиденції в Сеулі в середу.
Управління з розслідування корупції для високопосадовців планує через 10 днів передати опіку Юна прокуратурі.
Справа про заколот щодо президента Південної Кореї
3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання обмежити діяльність опозиції та ввести цензуру в медіа.
Однак уряд і парламент зобов'язали главу держави скасувати особливий режим. Юн вибачився за те, що ухвалив таке рішення. Загалом воєнний стан тривав близько 6 годин.
14 грудня парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну та відсторонив його від виконання обов'язків.
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