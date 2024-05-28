Суд избрал меру пресечения экс-заместителю руководителя ОП Смирнову
Категория
Украина
Дата публикации

Суд избрал меру пресечения экс-заместителю руководителя ОП Смирнову

Суд
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Источник:  Суспільне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, подозреваемому в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Смирнов получил от суда меру пресечения

Суд поддержал ходатайство прокурора САП и избрал Смирнову меру пресечения в размере 10 млн грн залога.

На подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого — до 28 июля.

В комментарии Общественному Смирнов заявил, что будет оспаривать решение суда о залоге и других ограничениях.

22 мая НАБУ сообщило Смирнову о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. В комментарии журналистам Смирнов подтвердил, что получил подозрение от НАБУ. Также у него был проведен обыск.

Что известно об Андрее Смирнове

Андрей Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента Украины с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года.

НАБУ провело обыски осенью 2023 года у водителя, матери и брата Андрея Смирнова. Следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Андрея Смирнова Игорем. Журналисты выяснили, что он приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а также Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл с большими скидками. Почему цены были занижены и откуда взялись деньги на оплату, братья не смогли ответить однозначно.

В марте 2023 года стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Андрея Смирнова по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении им коррупционных преступлений. Речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Андрей Смирнов.

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