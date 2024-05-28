Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника ОП Смирнову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому заступникові керівника Офісу президента Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Смирнов отримав від суду запобіжний захід

Суд підтримав клопотання прокурора САП та обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного — до 28 липня.

У коментарі Суспільному Смирнов заявив, що оскаржуватиме рішення суду про заставу та інші обмеження.

22 травня НАБУ повідомило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. У коментарі журналістам Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук. Поширити

Що відомо про Андрія Смирнова

Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу президента України з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року.

НАБУ провело обшуки восени 2023 року у водія, матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем. Журналісти з’ясували, що він придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл з великими знижками. Чому ціни були занижені та звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли відповісти однозначно.

У березні 2023 року стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова за заявою громадської організації “Антикорупційна правозахисна рада” про вчинення ним корупційних злочинів. Йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Андрій Смирнов.