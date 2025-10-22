Суд избрал меру пресечения режиссеру Андрею Белоусу — подозревается в сексуальном насилии

Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения бывшему директору Молодого театра Андрею Билоусу, которому сообщено о подозрении в сексуальном насилии, в виде содержания под стражей до 17 декабря без возможности внесения залога.

Подозреваемого в изнасилованиях студенток Белоуса арестовали

Соответствующее решение 22 октября объявил следователь судья Олег Белоцерковец, сообщила пресс-секретарь суда Мария Пилаева.

Печерский районный суд избрал до 17 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога бывшему руководителю Молодого театра. Поделиться

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении бывшему руководителю театрально-зрелищного учреждения «Киевский национальный академический молодой театр» — заведующему второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении студенток, в том числе несовершеннолетних.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года подозреваемый, используя свой авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал сексуальное насилие.

В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, две из которых на момент преступлений были несовершеннолетними.

В январе текущего года в анонимном видео в Ютубе девушка, представившаяся студенткой Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого, обвинила в сексуальных притязаниях преподавателя вуза и художественного руководителя Молодого театра 48-летнего Андрея Белоуса. После этого о пережитых притязаниях начали рассказывать другие студенты и актеры, которые учились в КНУТКиТ.