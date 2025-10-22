Суд обрав запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу — підозрюється у сексуальному насильстві
Категорія
Культура
Дата публікації

Суд обрав запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу — підозрюється у сексуальному насильстві

Білоус
Джерело:  Укрінформ

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу, якому повідомлено про підозру у сексуальному насильстві, у вигляді тримання під вартою до 17 грудня без можливості внесення застави.

Головні тези:

  • Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу.
  • Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві, зокрема щодо зґвалтувань студенток, в тому числі неповнолітніх.
  • Підозрюваний використовував свій авторитет та службове становище для схилення студенток до статевих стосунків без їхньої згоди.

Підозрюваного у зґвалтуваннях студенток Білоуса арештували

Відповідне рішення 22 жовтня оголосив слідчий суддя Олег Білоцерківець, повідомила прессекретар суду Марія Пилаєва.

Печерський районний суд обрав до 17 грудня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави колишньому керівнику Молодого театру.

Судове засідання проходило у закритому режимі.

Заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу «Київський національний академічний Молодий театр» – завідувачу другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо студенток, в тому числі – неповнолітніх.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їхньої добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

У період з березня 2018-го по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

У січні поточного року в анонімному відео в Ютубі дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в сексуальних домаганнях викладача вишу та художнього керівника Молодого театру 48-річного Андрія Білоуса. Після цього про пережиті домагання почали розповідати інші студенти та актори, які навчалися в КНУТКіТ.

Категорія
Культура
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Культура
Дата публікації
