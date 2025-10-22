Суд обрав запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу — підозрюється у сексуальному насильстві

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу, якому повідомлено про підозру у сексуальному насильстві, у вигляді тримання під вартою до 17 грудня без можливості внесення застави.
Головні тези:
- Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу.
- Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві, зокрема щодо зґвалтувань студенток, в тому числі неповнолітніх.
- Підозрюваний використовував свій авторитет та службове становище для схилення студенток до статевих стосунків без їхньої згоди.
Підозрюваного у зґвалтуваннях студенток Білоуса арештували
Відповідне рішення 22 жовтня оголосив слідчий суддя Олег Білоцерківець, повідомила прессекретар суду Марія Пилаєва.
Судове засідання проходило у закритому режимі.
Заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу «Київський національний академічний Молодий театр» – завідувачу другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо студенток, в тому числі – неповнолітніх.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їхньої добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.
У період з березня 2018-го по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.
У січні поточного року в анонімному відео в Ютубі дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в сексуальних домаганнях викладача вишу та художнього керівника Молодого театру 48-річного Андрія Білоуса. Після цього про пережиті домагання почали розповідати інші студенти та актори, які навчалися в КНУТКіТ.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-