Суд назначил экс-главе Укрэнерго Кудрицкому меру пресечения — что известно

29 октября Печерский суд Киева рассмотрел дело об избрании меры пресечения бывшему главе НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Его отправили под стражу на два месяца при рассмотрении дела о злоупотреблении служебным положением и незаконным завладением средствами государственной компании.
Главные тезисы
- Суд отправил бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого под стражу на два месяца в связи с делом о злоупотреблении служебным положением и незаконным завладением средствами государственной компании.
- Прокуроры отметили риски содержания Кудрицкого, указав на возможность его скрыться за границей, что послужило одной из причин для назначения меры пресечения.
- Адвокат подозреваемого считает обвинения необоснованными, утверждая, что материалы дела содержат лишь подписанные документы и экспертизу почерка без других доказательств.
Суд отправил Кудрицкого под арест
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме. Кудрицкого отправили под стражу на 2 месяца до 26 декабря с возможностью залога в 14 млн. грн.
В частности, в настоящее время в зале суда присутствуют нардепы от партии "Голос" Ярослав Железняк, Инна Совсун и Максим Хлапук, а также от "Слуги народа" — председатель энергетического комитета Андрей Герус и глава комитета парламента по антикоррупционной политике Анастасия Радина.
Во время заседания прокурор зачитал обвинения Кудрицкому и обратил внимание на риски, в частности, следствие считает, что подозреваемый может скрываться, и, имея троих взрослых детей, потенциально способен выехать за границу.
Прокуроры просили избрать Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн 730 тыс грн. Кроме того, на подозреваемого предлагается возложить обязанности: не покидать место жительства без уведомления, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Адвокат Кудрицкого заявил, что считает подозрение необоснованным, поскольку материалы содержат только договоры с подписью Кудрицкого и экспертизу почерка без других доказательств.
Он отметил, что рапорт о рисках укрывательства и уничтожения доказательств датирован тем же днем, когда было осуществлено задержание — 28 октября, в 9:00, что вызывает сомнения в реальности изложенных обстоятельств. Также отмечено, что ни один из членов семьи Кудрицких не имел с собой загранпаспорта.
Суд принял ходатайство о взятии на поруки от Инны Совсун и Максима Хлапука. Ходатайство от Ярослава Железняка отклонили, потому что он покинул зал суда.
Сам Владимир Кудрицкий заявил, что подписал всего один документ от имени компании, а других доказательств его причастности нет. Он считает ходатайство необоснованным и отрицает какие-либо намерения скрываться — семья просто уехала отдохнуть. По его словам, дело длится уже семь лет, и за это время он ни разу не препятствовал следствию. Кудрицкий также отметил свою безупречную деловую репутацию в энергетическом секторе.
