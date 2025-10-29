Суд призначив ексголові Укренерго Кудрицькому запобіжний захід — що відомо

29 жовтня Печерський суд Києва розглянув справу про обрання запобіжного заходу колишньому очільнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його відправили під варту на два місяці під час розгляду справи про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії.

Суд відправив Кудрицького під арешт

Суд задовольнив клопотання прокуратури у повному обсязі. Кудрицького відправили під варту на 2 місяці до 26 грудня з можливістю застави у 14 млн грн.

На початку засідання кілька народних депутатів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки.

Зокрема, наразі в залі суду присутні нардепи від партії "Голос" Ярослав Железняк, Інна Совсун та Максим Хлапук, а також від "Слуги народу" — голова енергетичного комітету Андрій Герус та очільниця комітету парламенту з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Під час засідання прокурор зачитав обвинувачення Кудрицькому та звернув увагу на ризики, зокрема слідство вважає, що підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.

Прокурори просили обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 13 млн 730 тис грн. Крім того, на підозрюваного пропонується покласти обов’язки: не залишати місце проживання без повідомлення, носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Адвокат Кудрицького заявив, що вважає підозру необґрунтованою, оскільки матеріали містять лише договори з підписом Кудрицького та експертизу почерку, без інших доказів.

Він наголосив, що рапорт про ризики переховування та знищення доказів датований тим же днем, коли було здійснено затримання — 28 жовтня, о 9:00, що викликає сумніви щодо реальності викладених обставин. Також зазначено, що жоден із членів родини Кудрицьких не мав із собою закордонних паспортів.

Адвокат просив відмовити у клопотанні прокурора щодо запобіжного заходу. Також адвокат Кудрицького надав суду клопотання щодо взяття на поруки.

Суд прийняв клопотання про взяття на поруки від Інни Совсун та Максима Хлапука. Клопотання від Ярослава Железняка відхилили, бо він покинув залу суду.